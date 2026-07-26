Bari, scontro tra due auto: un morto e sei feriti

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BARI – È di un morto e sei feriti, di cui tre minorenni, il bilancio dello scontro automobilistico avvenuto, intorno all’una della scorsa notte in provincia di Bari, in direzione Foggia. Teatro dell’incidente, la strada tra Bitonto a Giovinazzo.

La vittima è una donna che viaggiava a bordo dell’auto su cui c’erano anche i tre bambini e un uomo. Gli altri due feriti erano a bordo della seconda macchina coinvolta nell’incidente. Per la donna sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118.

Dopo lo scontro, i bambini sono stati trasportati dall’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, i tre adulti invece al Policlinico e al Di Venere. Le auto coinvolte nell’incidente, sono state sequestrate.

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri, per ricostruire la dinamica.