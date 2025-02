1 minuto per la lettura

Tumori, ricercatori UniBa scoprono come proliferano le cellule. La ricerca sul mieloma multiplo apre la strada a nuove terapie.

BARI – Le cellule tumorali del mieloma multiplo, anche in un ambiente povero di ossigeno e nutrienti, riescono a sopravvivere e proliferare grazie a un particolare meccanismo. È quanto emerge da uno studio sperimentale condotto all’Università Aldo Moro di Bari e pubblicato sulla rivista Blood Cancer Journal del gruppo Nature. La ricerca è risultato della collaborazione tra il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente e quello di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica dell’ateneo barese.

I ricercatori hanno scoperto che le cellule tumorali del mieloma multiplo sono in grado di proliferare trasferendo alle cellule stromali del midollo osseo i mitocondri non più funzionali per essere degradati. Questo processo, chiamato transmitofagia, è reso possibile da una rete di connessioni intercellulari note come tunneling nanotubes.

Questa scoperta offre una nuova chiave di lettura sui meccanismi cellulari e molecolari che regolano la progressione del mieloma multiplo e apre la strada allo sviluppo di terapie innovative mirate a contrastare la capacità delle cellule maligne di sfruttare il microambiente midollare per la propria sopravvivenza.

Il progetto è stato realizzato grazie al supporto di finanziamenti integrativi provenienti dal National Center for Gene Therapy and Drugs Based on RNA Technology, dal Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e da progetti di rilevante interesse nazionale, oltre al contributo della Società Italiana di Medicina Interna.