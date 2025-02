Robotica avanzata, PoliBa e Comau: 3 borse di studio per dottorandi

2 minuti per la lettura

Robotica avanzata: PoliBa e Comau rinnovano la collaborazione per l’innovazione tecnologica. Nel 2025 disponibili tre borse di studio per dottorandi: focus su raccolta dati e automazione intelligente.

BARI – Innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico sono i pilastri della collaborazione quinquennale tra il Politecnico di Bari (PoliBa) e Comau, leader globale nelle soluzioni di automazione avanzata e sostenibile con sede a Torino. L’accordo, avviato nel 2022 e confermato anche quest’anno, mira a rivoluzionare la robotica avanzata e l’elaborazione dei dati, puntando a soluzioni sempre più flessibili e sostenibili per l’industria.

Tra i principali risultati della collaborazione figura il laboratorio pubblico-privato “Cognitive Diagnostics” di Bari, dedicato all’analisi e all’ottimizzazione dei processi produttivi. A rafforzare questo impegno congiunto, per il 2025 Comau mette a disposizione tre borse di studio per dottorandi destinati a laureati in Ingegneria dell’informazione o industriale. Gli aspiranti ricercatori avranno tempo fino al 28 febbraio per presentare la candidatura, che sarà valutata sulla base di titoli accademici, esperienze e pubblicazioni.

Robotica avanzata, PoliBa e Comau: i progetti di ricerca

I progetti di ricerca si concentreranno su tre aree strategiche:

sistemi di tracciamento in tempo reale per semplificare la programmazione robotica, facilitando così l’automazione in ambienti non strutturati; metodologie analitiche e infrastrutture cloud per un monitoraggio dei processi produttivi più efficiente e adattabile alle esigenze delle aziende; algoritmi di intelligenza artificiale dedicati all’ottimizzazione logistica, con particolare attenzione alla pallettizzazione dei prodotti per migliorare la stabilità del carico e ridurre gli sprechi.

Negli anni passati, la partnership ha già portato al lancio di in.Grid, una piattaforma avanzata per la manutenzione preventiva e predittiva degli impianti, nonché a progressi significativi nell’analisi delle anomalie di prodotto e nella programmazione semplificata.

«Il rinnovato impegno di Comau testimonia la nostra volontà di investire in Italia e di sviluppare competenze sulle tecnologie più all’avanguardia», ha dichiarato Andrew Lloyd, chief of engineering di Comau. Soddisfatto anche il Politecnico di Bari: «Valorizziamo le ricerche condotte nei nostri laboratori», ha sottolineato Vitoantonio Bevilacqua, ordinario di Bioingegneria elettronica e dell’informazione.

Con questa iniziativa, PoliBa e Comau si confermano protagonisti nello sviluppo di soluzioni che non solo migliorano l’efficienza industriale, ma contribuiscono anche alla formazione di nuove generazioni di ingegneri pronti a guidare la transizione digitale e sostenibile dell’industria italiana.