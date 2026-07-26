Vasto incendio sul Gargano, turisti evacuati via mare

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Vasto incendio di macchia mediterranee divampato nel Gargano tra Peschici e Vieste, evacuati per sicurezza alcuni turisti via mare

BARI – Un vasto incendio lungo il litorale tra Peschici e Vieste, nel Gargano, si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi 26 luglio 2026. Le fiamme hanno raggiunto anche le aree a ridosso del mare. Gruppi di turisti sono stati evacuati dalle spiagge sulle imbarcazioni della guardia costiera.

Il Comune di Peschici ha reso noto che “a seguito dell’incendio, è aperto l’edificio delle Scuole Elementari, in via Montesanto, per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza o di un luogo sicuro”.

L’incendio è divampato in località Pile Fraballe, zona rurale nei pressi di Difesa di Manaccora. Il fronte del fuoco si è esteso fino alla zona di baia Zaiana, stesso tratto della litoranea garganica. Sul posto anche il sindaco Luigi d’Arenzo. “Il vento di oggi sta alimentando le fiamme” spiega il primo cittadino.

Sul luogo del rogo, dove il fuoco ha bruciato macchia mediterranea e pino d’Aleppo, è giunto un mezzo aereo dei vigili del fuoco. Con il mezzo aereo hanno effettuato lanci d’acqua per spegnerele fiamme. Nella zona insistono una decina di abitazioni rurali che – rassicura il sindaco – non sarebbero state interessate dalle fiamme. “La situazione è attualmente sotto controllo. Le fiamme non hanno lambito le abitazioni e la circolazione stradale è regolare”.

Inoltre, a causa dell’incendio sulla litoranea il servizio di trasporto pubblico locale ha subito alcune modifiche. In particolare, è chiusa la litoranea strada Provinciale 52, con i bus deviati sulla Statale 89. Le corse da Vieste per Peschici e da Peschici per Vieste percorreranno la strada interna (SS 89) fino a un determinato tratto. Successivamente i mezzi rientrano sulla litoranea dopo la fermata di Santa Maria. Mentre le fermate di Manaccore sono temporaneamente soppresse e non saranno effettuate fino al ripristino delle normali condizioni di viabilità.

Le fiamme, a quanto si apprende, hanno interessato anche il territorio di Cagnano Varano, dove – fa sapere Anas – è provvisoriamente chiuso un tratto della strada statale 693 ‘Dei Laghi di Lesina e Varano’ dal km 29,600 al km 27,000.