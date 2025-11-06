Bari, al via i lavori per la nuova viabilità dell’aeroporto

2 minuti per la lettura

Al via i lavori per la nuova viabilità dell’aeroporto di Bari: 3,7 milioni per un accesso più sicuro e moderno entro l’estate.

BARI – Sono ufficialmente partiti oggi (6 novembre) i lavori per la realizzazione della nuova viabilità esterna di ingresso all’aeroporto “Karol Wojtyła” di Bari. L’intervento, dal valore complessivo di circa 3,7 milioni di euro, rappresenta un tassello strategico del masterplan di sviluppo dello scalo barese, con l’obiettivo di migliorare accessibilità, sicurezza e fluidità del traffico in una delle principali porte d’ingresso della Regione. A darne annuncio è Aeroporti di Puglia, che sottolinea come il progetto si inserisca in un più ampio piano di potenziamento infrastrutturale in corso. A illustrare i dettagli dell’opera: il presidente Antonio Maria Vasile, il direttore generale Marco Catamerò e il direttore tecnico Donato D’Auria.

Il nuovo tracciato, lungo circa 500 metri, collegherà l’incrocio tra la provinciale Bitonto–Palese e la viabilità aeroportuale esistente, all’altezza della rotatoria principale. La strada sarà composta da una carreggiata a due corsie, con marciapiede e pista ciclabile. Un’infrastruttura pensata non solo per i passeggeri in arrivo e in partenza, ma anche per migliorare la mobilità locale e l’integrazione tra diversi mezzi di trasporto.

Già completata la prima fase operativa, che ha riguardato l’espianto e il reimpianto degli alberi lungo il percorso: 23 esemplari secolari e 150 non secolari sono stati trasferiti e salvaguardati. L’intervento interessa un’area complessiva di circa due ettari, con una durata stimata dei lavori di 169 giorni. Il completamento è previsto entro l’inizio dell’estate 2026.

«Con questo intervento – ha dichiarato Vasile – proseguiamo nel percorso di modernizzazione e potenziamento delle infrastrutture al servizio dell’aeroporto di Bari. La nuova viabilità garantirà un accesso più fluido e sicuro allo scalo, migliorando la mobilità non solo per i passeggeri, ma anche per i cittadini e per le attività economiche del territorio». Un’opera, dunque, che guarda al futuro della mobilità pugliese, con l’ambizione di rendere l’aeroporto di Bari sempre più efficiente, sostenibile e connesso con la sua area metropolitana.