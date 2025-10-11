Fine legislatura di Emiliano: il consiglio regionale approva il bilancio 2026

1 minuto per la lettura

Ultimo Consiglio Regionale del mandato di Emiliano: maggioranza ricompattata (M5S incluso) approva Bilancio 2026 e mozione di boicottaggio Made in Israele.

BARI – Cala il sipario sulla XI Legislatura del Consiglio regionale della Puglia. L’ultima seduta, presieduta da Michele Emiliano, si è conclusa con l’approvazione del Bilancio di Previsione 2026 grazie a un voto che ha visto la maggioranza ricompattarsi, evitando così al prossimo governo regionale di dover ricorrere all’esercizio provvisorio. La legge di stabilità è stata licenziata con 29 voti favorevoli. A colpire è stata la ritrovata unità, che ha incluso anche quattro consiglieri su cinque del Movimento 5 Stelle, superando le tensioni interne che avevano caratterizzato i mesi precedenti.

A FINE MANDATO DEL GOVERNATORE EMILIANO NELL’ULTIMO CONSIGLIO REGIONALE IL L BILANCIO è APPROVATO NONOSTANTE L’ASSENZA DEL CENTRODESTRA

Hanno votato contro la pentastellata Antonella Laricchia e il consigliere della Lega Joseph Splendido. Il voto finale è avvenuto in assenza dei consiglieri di centrodestra, i quali non hanno partecipato alla votazione. Nelle dichiarazioni che hanno preceduto il voto, l’opposizione ha spiegato la propria assenza, sostenendo che l’approvazione del bilancio in regime di prorogatio (cioè con il Consiglio formalmente scaduto ma ancora in carica per gli affari urgenti) fosse da considerare illegittima.

VIA LIBERA AL BOICOTTAGGIO DEL MADE IN ISRAELE

Oltre al bilancio, il Consiglio ha approvato, sempre con i soli voti della maggioranza, una mozione dal forte impatto politico internazionale. Il documento impegna e sollecita la Giunta regionale a: Boicottare il Made in Israele. Sostenere formalmente la decisione del governatore Emiliano di denunciare il governo israeliano per l’arresto dei volontari a bordo della Flotilla, avvenuto in acque internazionali. Con questi atti, termina l’ultima seduta della XI Legislatura, consegnando al futuro esecutivo regionale un quadro finanziario definito e indirizzi politici chiari.