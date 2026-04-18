Bari, pubblicato il bando per la gestione dello Stadio San Nicola

2 minuti per la lettura

Il comune di Bari ha Pubblicato il bando da 8 milioni per la gestione dello stadio San Nicola: canone variabile in base alla categoria e tutela dei lavoratori esistenti.

BARI – Il Comune di Bari ha ufficialmente dato il via alla gara per la gestione dello stadio San Nicola. Il bando per la concessione quinquennale del principale impianto sportivo cittadino ha un valore complessivo stimato in poco più di 8 milioni di euro e segna un punto di svolta rispetto al passato. L’attuale contratto con la SSC Bari della famiglia De Laurentiis scadrà il prossimo 31 maggio; i soggetti interessati avranno tempo fino al 18 maggio 2026 per presentare le proprie offerte.

LE NUOVE TARIFFE A BARI PER LA GESTIONE DELLO STADIO SAN NICOLA: CANONE LEGATO ALLA CATEGORIA

La novità più rilevante introdotta dall’amministrazione comunale riguarda la struttura economica della concessione. Il canone annuo non sarà più forfettario, ma variabile in base ai risultati sportivi della squadra principale: Serie A: 633.000 euro annui, serie B: 110.000 euro annui, serie C (o retrocessione): 60.000 euro annui. A queste cifre si aggiungerà un corrispettivo di 60.000 euro per ogni concerto o evento extra-calcistico ospitato nell’impianto. «È stato un lavoro lungo — ha commentato il sindaco Vito Leccese — ma abbiamo concluso un iter articolato che ha richiesto profondi approfondimenti tecnici e giuridici, trattandosi del bene immobile più grande del nostro patrimonio».

Il bando non si limita alla gestione finanziaria, ma impone precisi doveri al concessionario. Saranno a carico del gestore la manutenzione ordinaria della struttura e la cura del verde. Il Comune si riserva la disponibilità gratuita dell’impianto per cinque giornate all’anno per eventi istituzionali, sportivi o culturali. Il gestore dovrà garantire l’uso prioritario alla principale squadra di calcio cittadina, consentendo però l’accesso anche ad altri organismi sportivi che ne facciano richiesta.

TUTELA DEL LAVORO: LA CLAUSOLA SOCIALE

Un punto fermo della nuova gara è la salvaguardia dei livelli occupazionali. Il vincitore del bando avrà infatti l’obbligo di mantenere nell’organizzazione i lavoratori impiegati dal precedente concessionario (da almeno un anno), garantendo le medesime condizioni contrattuali. Una misura volta a tutelare le maestranze che da tempo operano all’interno dell’Astronave di Renzo Piano.