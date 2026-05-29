Bari, addio all’ospedale Covid nella Fiera: i padiglioni tornano all’ente proprietario

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La Regione Puglia ha deliberato lo smantellamento dell’ex ospedale Covid alla Fiera di Bari: i quattro padiglioni torneranno all’ente proprietario.

BARI – La Giunta regionale della Puglia ha approvato la delibera che traccia il destino definitivo dei quattro padiglioni della Fiera del Levante di Bari utilizzati come ospedale da campo durante la fase acuta della pandemia. I padiglioni 9, 11, 13 e 18, che per mesi hanno ospitato il presidio sanitario d’emergenza Covid-19, saranno interamente smantellati e ripristinati. La struttura fieristica tornerà così alla sua vocazione originaria, con la riconsegna ufficiale all’ente proprietario fissata tassativamente entro il 30 novembre 2026.

La decisione della Giunta mette la parola fine a un lungo dibattito sul futuro dell’area, basandosi su una rigorosa istruttoria tecnica che ha esaminato due differenti scenari alternativi. La conclusione degli esperti non ha lasciato spazio a dubbi: il mantenimento dei padiglioni a uso sanitario permanente non è sostenibile per l’ente regionale, sia sotto il profilo urbanistico sia sotto quello economico.

BARI, OSPEDALE COVID NEI PADIGLIONI DELLA FIERA: LO STUDIO TECNICO E I COSTI DELLO “SCENARIO A”

Il provvedimento approvato recepisce integralmente gli esiti di una dettagliata relazione tecnica specialistica sulla compatibilità urbanistica e sulla fattibilità tecnico-economica delle possibili destinazioni d’uso dei quattro immobili.

L’analisi ingegneristica e architettonica ha preso in esame molteplici aspetti cruciali per valutare l’impatto della decisione come lo stato attuale dei luoghi, la compatibilità urbanistica delle alternative d’uso sul territorio. E ancora, le specifiche caratteristiche edilizie e impiantistiche delle strutture; la fattibilità tecnico-economica degli scenari di riutilizzo. E la stima complessiva dei costi e una comparazione multicriteriale delle opzioni sul tavolo.

Alla luce di questi parametri, la Regione Puglia ha scelto di perseguire il cosiddetto “Scenario A”. Questo piano d’azione prevede il totale ripristino dei padiglioni 9, 11, 13 e 18 alla loro configurazione originaria antecedente alla pandemia, per poi procedere alla formale restituzione delle chiavi alla Nuova Fiera del Levante srl. L’operazione di smantellamento delle terapie intensive, delle stanze di degenza e dei relativi impianti sanitari comporterà per le casse regionali un costo stimato di 1.650.000 euro (al netto di IVA). I lavori dovranno essere calendarizzati a stretto giro per rispettare il cronoprogramma che prevede la restituzione dei padiglioni vuoti e pronti all’uso fieristico entro l’autunno del 2026.