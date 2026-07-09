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Conversano guarda al futuro con una nuova luce. È stato formalizzato il project financing che ridisegnerà completamente il sistema di illuminazione pubblica cittadina, un intervento destinato a trasformare il volto urbano della città per i prossimi vent’anni.

CONVERSANO (BARI) – Conversano guarda al futuro. È stato firmato il project financing che porterà al completo rinnovamento della rete di illuminazione pubblica cittadina, un intervento destinato a migliorare sicurezza, efficienza energetica e qualità degli spazi urbani. L’affidamento, del valore annuo di 1,2 milioni di euro, prevede la sostituzione di quasi 4.000 punti luce con apparecchi di ultima generazione, capaci di garantire una migliore resa luminosa e un significativo abbattimento dei consumi energetici. A realizzare l’intervento sarà la Tommaso Lorusso Luce, che provvederà anche alla messa in sicurezza dell’intera rete attraverso la sostituzione dei pali di sostegno ammalorati e il completo ammodernamento delle linee elettriche.

Conversano cambia volto: firmato il project financing per la nuova illuminazione pubblica

Tra gli aspetti più significativi del progetto figura l’estensione dell’illuminazione pubblica nelle zone oggi ancora sprovviste del servizio, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e assicurare una copertura più uniforme su tutto il territorio comunale. Particolare attenzione sarà dedicata anche al centro storico. Le caratteristiche lanterne saranno recuperate e valorizzate, mantenendo inalterata la loro identità architettonica ma adeguandole agli standard di sicurezza e funzionalità previsti dalla normativa.

Un primo tassello del programma è già realtà. Nell’ambito della riqualificazione dei borghi storici, da ieri sera (8 luglio) è entrata in funzione la nuova illuminazione di via Bolognini, nei pressi di Porta Tarantina, dove sono stati completati anche il recupero della torre sovrastante e la ribasolatura del marciapiede.

«Con la firma del project financing avviamo un intervento strutturale che cambierà il volto di Conversano», sottolinea il sindaco Giuseppe Lovascio. «Mettiamo in sicurezza gli impianti, sostituiamo i pali deteriorati, estendiamo la rete nelle aree ancora prive di illuminazione e introduciamo tecnologie moderne ed efficienti. È un investimento che migliorerà la qualità urbana e la sicurezza dei cittadini, restituendo spazi più luminosi, ordinati e pienamente adeguati agli standard contemporanei».