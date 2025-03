2 minuti per la lettura

Dal Canada a Bari: tornano in Italia tre reliquie sacre di San Nicola. La cerimonia ufficiale di restituzione si è svolta a Ottawa, alla presenza di rappresentanti italiani e canadesi.

BARI – Dopo anni lontano dalla loro terra d’origine, tre preziosi oggetti sacri legati a San Nicola di Bari sono finalmente tornati in Italia. Si tratta di una reliquia ossea, una capsella contenente più reliquie e una statuetta lignea del Santo, trafugati in passato dalla Basilica di San Nicola e recuperati grazie all’intervento delle autorità canadesi.

La cerimonia ufficiale di restituzione si è svolta ieri sera (20 marzo) a Ottawa, alla presenza di rappresentanti italiani e canadesi. Un momento simbolico che rafforza il legame tra i due Paesi nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha espresso espresso gratitudine nei confronti delle autorità canadesi per questa importante operazione: «Ringrazio le autorità canadesi per aver restituito all’Italia tre preziosi oggetti sacri esportati illecitamente. È un importante gesto di collaborazione verso il governo italiano e un segno di rispetto verso il patrimonio religioso e culturale relativo a San Nicola di Bari».

Canada e Italia: un impegno comune contro il traffico illecito di beni culturali

La restituzione dei tre oggetti sacri è avvenuta al termine del “Canada-Italy Symposium on Crimes Against Cultural Property”, un evento organizzato dal Ministero della Cultura canadese per rafforzare la cooperazione internazionale nella lotta al traffico illecito di opere d’arte e beni culturali.

Tra i relatori del simposio era presente anche il comandante dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, Francesco Gargaro, che ha sottolineato l’importanza di un’azione congiunta tra i due Paesi per contrastare i crimini contro il patrimonio artistico e religioso. L’iniziativa si inserisce nel quadro della rinnovata collaborazione tra Italia e Canada, rafforzata in occasione della Ministeriale G7 Cultura di Napoli del 2024, durante la presidenza italiana del vertice.

Italia e Canada: una cooperazione sempre più solida

L’episodio testimonia il valore della sinergia tra istituzioni internazionali nella salvaguardia del patrimonio culturale. L’Italia, attraverso l’azione dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, è da anni in prima linea nella lotta al traffico di beni artistici, ottenendo risultati significativi grazie anche alla collaborazione con Paesi come il Canada.

Il rientro in patria degli oggetti sacri di San Nicola non è solo un atto di giustizia storica e religiosa, ma anche un segnale forte contro il mercato nero delle opere d’arte, ribadendo l’importanza della tutela del patrimonio come bene comune dell’umanità.