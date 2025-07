2 minuti per la lettura

Tresoldi svela a Bari il modello della sua opera monumentale destinata a rivoluzionare lo skyline visto dal mare. Un nuovo simbolo contemporaneo per la città.

BARI – È stato presentato ieri (3 luglio), nel cuore della città vecchia, il modello in scala dell’opera monumentale che l’artista internazionale Edoardo Tresoldi realizzerà nell’area archeologica di San Pietro, dopo aver vinto la gara indetta dal Segretariato regionale del ministero della Cultura. Una struttura imponente, che si innalzerà per 30 metri, destinata a rivoluzionare lo skyline barese visto dal mare e a diventare «la più grande opera di arte contemporanea mai realizzata a Bari», come ha sottolineato con orgoglio il sindaco Vito Leccese.

L’intervento artistico, del valore complessivo di cinque milioni di euro, mira alla ricostruzione dell’antica chiesa di San Pietro e alla valorizzazione del Museo archeologico di Santa Scolastica. Il progetto si inserisce in un contesto di grande rilevanza storica e archeologica: l’area, abitata ininterrottamente dal II millennio a.C., è un palinsesto stratificato di murature e strutture difficilmente leggibili, che Tresoldi intende restituire alla città attraverso una spettacolare installazione in fili di ferro.

Conosciuto soprattutto per la ricostruzione in rete metallica della basilica paleocristiana di Siponto, alta 14 metri, Tresoldi ha spiegato il senso profondo del suo lavoro a Bari: «San Pietro è un luogo antico, che non ha mai smesso di trasformarsi. La mia opera vuole dare forma a una visione, evocare una presenza che possiamo riconoscere anche se non l’abbiamo mai vista. Sarà un dialogo tra ciò che siamo stati e ciò che siamo oggi».

L’installazione, una struttura in metallo leggera e trasparente, sarà una sorta di “fantasma” architettonico, capace di raccontare la storia stratificata del sito archeologico senza appesantirne la memoria. Maria Piccarreta, segretaria regionale del MiC Puglia, ha espresso l’emozione di vedere finalmente il progetto prendere forma: «Oggi presentiamo alla città un’opera straordinaria che presto inizierà a svettare nell’area del cantiere. È un momento di grande orgoglio e di rinascita culturale per Bari».

Con questo intervento, la città vecchia di Bari non solo recupera uno spazio urbano in attesa di una nuova identità, ma si prepara ad accogliere un’opera d’arte destinata a diventare un punto di riferimento visivo e simbolico, capace di dialogare con la storia e con la contemporaneità. Un’opera che racconterà la storia millenaria della città in chiave moderna e coinvolgente.