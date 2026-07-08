3 minuti per la lettura

A Bari, Lungomare di libri racconta “Le trame del mondo”. Dal 17 al 19 luglio, la città si trasforma in una grande libreria sul mare. Tre giorni di incontri, storie e idee lungo la muraglia barese con protagonisti della cultura, dell’editoria e della narrativa contemporanea.

BARI – C’è un luogo in cui le parole incontrano il vento del mare, dove le storie escono dagli scaffali per camminare tra le persone e dove una città intera diventa una pagina da sfogliare. È Bari, pronta ad accogliere la sesta edizione di “Lungomare di libri”, la kermesse che dal 17 al 19 luglio trasformerà ancora una volta il capoluogo pugliese in una grande libreria a cielo aperto affacciata sull’Adriatico.

Il tema scelto per questa edizione è “Le trame del mondo”: un filo narrativo che attraverserà incontri, conversazioni e riflessioni, mettendo al centro il libro come strumento per comprendere il presente, interpretare i cambiamenti e costruire nuove mappe per orientarsi nella complessità del tempo che viviamo.

Bari, Lungomare di libri: la sesta edizione racconta “Le trame del mondo”

Tra le casette in legno bianche della muraglia, con il mare a fare da sfondo, prenderà forma una vera e propria festa della lettura. Librerie, case editrici e realtà indipendenti dell’editoria pugliese saranno protagoniste di un percorso che attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi della città: da piazza del Ferrarese al Fortino Sant’Antonio, da largo Vito Maurogiovanni all’ex Mercato del Pesce, fino allo Spazio Murat. Non solo libri da acquistare, ma soprattutto storie da incontrare. Il programma accompagnerà il pubblico dal pomeriggio fino alla sera con un calendario ricco di appuntamenti: dialoghi con gli autori, presentazioni di romanzi e saggi, reading, momenti di approfondimento, attività dedicate alle bambine e ai bambini e percorsi di consigli di lettura.

I protagonisti della cultura italiana e internazionale

L’obiettivo della manifestazione resta quello di creare un ponte tra chi scrive e chi legge, trasformando il libro in uno spazio condiviso dove far nascere domande, confronti e nuove prospettive. Sul lungomare barese sono attesi numerosi protagonisti della cultura italiana e internazionale: tra gli ospiti figurano Ascanio Celestini, Matteo Bussola, Farian Sabahi, Matteo Lancini, Mario Del Pero, Leo Ortolani, Ivan Cotroneo, Giovanni Semi, Nadeesha Uyangoda, Antonio Vassallo, Damiano Rizzi, Michele Emiliano, Franco Faggiani, Majid Bita, Francesco Carofiglio, Fulvio Frezza e Nunzia Antonino.

La manifestazione è promossa e organizzata da Salone Internazionale del Libro di Torino, Bari e I Presìdi del libro, con il sostegno della Regione Puglia. Tra le novità di questa edizione arriva anche un progetto pensato per custodire e raccontare la memoria libraria della città: “Marea. Storie di librerie a Bari”, un podcast realizzato in collaborazione con Ticket to Read di Margherita Schirmacher. La prima stagione sarà composta da 26 episodi, ciascuno della durata di circa 15 minuti, per accompagnare gli ascoltatori in un viaggio tra le librerie protagoniste di “Lungomare di libri”, attraverso storie, curiosità, aneddoti e suggerimenti di lettura. Per tre giorni Bari diventerà così una città da leggere, ascoltare e attraversare. Una trama fatta di voci e incontri, di pagine aperte e orizzonti nuovi. Perché ogni libro racconta un mondo, ma è quando tanti mondi si incontrano che nasce una storia collettiva.