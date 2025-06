Giornata mondiale degli oceani 2025: a Bari, il concorso ArpAmare

2 minuti per la lettura

A Bari, l’arte si tuffa nel blu: un premio per celebrare la Giornata mondiale degli oceani 2025. Giovedì 12 giugno allo Spazio Murat torna la quinta edizione di “ArpAmare”.

BARI – In un mondo che chiede a gran voce nuovi equilibri con la natura, l’arte risponde dal cuore del Mediterraneo. La bellezza del mare pugliese incontra l’arte e la consapevolezza ambientale nella quinta edizione di ArpAmare. Giovedì 12 giugno, a partire dalle 18, lo Spazio Murat di Bari ospiterà il concorso per arti visive che celebra la Giornata mondiale degli oceani 2025. Un appuntamento ormai consolidato, promosso dall’Arpa Puglia (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente) e dal Ciheam Bari, che unisce creatività, consapevolezza e impegno civile. L’obiettivo? Diffondere la cultura della sostenibilità e accendere i riflettori sull’urgenza della tutela degli ecosistemi marini. L’arte diventa così strumento di riflessione, denuncia e proposta: un mezzo potente per immaginare un futuro diverso, soprattutto con il contributo delle nuove generazioni.

Giornata mondiale degli oceani 2025, concorso ArpAmare: l’arte come strumento di coscienza ambientale

«Valorizzare il mare come soggetto d’arte vuol dire riconoscerne il valore profondo, ecologico e culturale», spiega Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia. L’iniziativa nasce con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo vitale degli oceani e sull’urgenza di adottare modelli di sviluppo sostenibili, puntando sul coinvolgimento delle giovani generazioni.

Una serata tra istituzioni, ricerca e testimonianze dal profondo blu

Sul palco, a condurre la serata, l’attore e autore Antonio Stornaiolo. Interverranno figure istituzionali e scientifiche di primo piano: Biagio Di Terlizzi (Ciheam Bari), Vincenzo Leone (Direzione Marittima di Bari), Armando Franza (Guardia di Finanza – Roan), il sindaco Vito Leccese e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. A portare il mare nella narrazione anche Massimo Zuccaro (Ciheam Bari), Nicola Ungaro (Arpa Puglia) e Alberto Luca Recchi, esploratore, scrittore e fotografo subacqueo.

Premi, arte e futuro: il concorso ArpAmare

Fulcro della serata sarà la premiazione degli artisti vincitori del concorso ArpAmare. Un contest riservato a studenti e diplomati delle Accademie di Belle Arti di Bari, Foggia e Lecce. Le opere, tra pittura, scultura, decorazione e grafica d’arte, raccontano il mare pugliese attraverso sguardi originali e profondamente radicati nel territorio. I tre selezionati dalla giuria riceveranno premi in denaro e avranno l’opportunità di partecipare a un prestigioso workshop nei laboratori artistici Scart del Gruppo Hera a Santa Croce sull’Arno, nel 2025-2026.

Un mare di idee, per non perdere la rotta

In un tempo di crisi climatica e disastri ambientali, il linguaggio artistico diventa ancora una volta bussola per orientarsi verso il cambiamento. ArpAmare non è solo un premio: è un invito collettivo a guardare il mare con occhi nuovi, a proteggerlo e a celebrarne la bellezza, prima che sia troppo tardi.