Putignano, tornano le Giornate dello Sport il 26 e 27 settembre

Putignano si prepara alle Giornate dello Sport, in programma venerdì 26 e sabato 27 settembre nella cornice verde della Zona 2000.

PUTIGNANO (BARI) – Due giorni di sport, giochi e festa per tutta la comunità: Putignano si prepara a vivere la seconda edizione delle Giornate dello Sport, l’evento che unisce movimento, passione e divertimento, promosso dalla Città di Putignano e dall’associazione Impara l’Arte APS, con il sostegno della Regione Puglia e inserito nella Settimana Europea dello Sport #BEACTIVE. Venerdì 26 e sabato 27 settembre, via Mozart e i parchi Romanazzi e Almirante nella zona 2000 diventeranno un grande palcoscenico a cielo aperto: studenti, famiglie e cittadini di ogni età potranno provare decine di sport, dai più classici come calcio, pallavolo e tennis, fino a discipline innovative e spettacolari come baskin, GiocaFIPE e danza aerea agonistica.

Al mattino spazio alle scuole: bambini e ragazzi delle primarie e secondarie di primo grado di Putignano si sfideranno, impareranno e si divertiranno con il supporto delle associazioni sportive locali. Nel pomeriggio, invece, tutte le postazioni saranno aperte al pubblico, per far vivere a tutti la magia dello sport come occasione di incontro e comunità. Il culmine della manifestazione sarà sabato sera, alle ore 20, al Parco Almirante: il Sindaco Michele Vinella premierà gli atleti putignanesi che hanno portato orgoglio e prestigio alla città. E dopo la cerimonia, spazio alla festa: dj set, balli di gruppo, food truck e attività sportive fino a tarda sera, per un finale all’insegna di divertimento e socialità.

«Le Giornate dello Sport dello scorso anno hanno dimostrato quanto Putignano voglia mettersi in gioco insieme», dichiara il Sindaco Vinella. «Questi due giorni sono un invito aperto a tutti: muoversi, divertirsi, scoprire nuovi sport e celebrare chi ogni giorno fa brillare la nostra città con passione e impegno». Un weekend per vivere lo sport, celebrare la comunità e sentirsi parte di qualcosa di grande: perché a Putignano… lo sport unisce!