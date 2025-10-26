Bari, luci di Natale e bagni al mare: la città divisa tra luminarie e ombrelloni

2 minuti per la lettura

BARI – A Bari, il Natale è arrivato in anticipo, ma con il costume da bagno. Le vie dello shopping brillano come fosse dicembre, ma in spiaggia si cercano ancora ombrelloni e creme solari. La sera del 24 ottobre, il Comune ha acceso ufficialmente le luminarie natalizie di via Sparano, la principale arteria dello shopping cittadino. Le decorazioni brillano già anche nella vicina via Argiro, da poco rimessa a nuovo dopo i lavori di ristrutturazione.

Bari, luci di Natale e bagni al mare

Il Comune ha deciso di anticipare l’atmosfera delle feste per dare slancio al commercio e “colorare” il centro, ma la scelta ha diviso i baresi. C’è chi, smartphone alla mano, immortala le luci e applaude all’iniziativa e chi invece scuote la testa. Eppure, il meteo racconta tutt’altra stagione. Già, perché fuori dal centro lo scenario è tutt’altro che invernale. Con un sole pieno che invita più a una nuotata che a una cioccolata calda, sabato 25 ottobre i termometri sfioravano i 24 gradi. E così il richiamo del mare è stato irresistibile. Le spiagge cittadine, da Pane e Pomodoro a San Giorgio, fino ai lidi liberi di San Girolamo, Palese e Santo Spirito, si sono riempite di residenti e turisti in cerca di sole. Qualcuno si è persino tuffato, tra l’incredulità generale.

Così, mentre in centro si scattano selfie tra le stelle luminose, lungo la costa si cercano parcheggi vicino alla sabbia. Un contrasto surreale. Il dibattito corre sui social e nei bar, tra chi sogna già panettoni e chi ancora non ha riposto l’ombrellone. Clima e calendario sembrano non andare d’accordo, ma a Bari il paradosso ha un fascino tutto suo: tra luci, mare e 24 gradi, il Natale — quest’anno — profuma di salsedine.