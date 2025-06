2 minuti per la lettura

L’ensemble Concerto Italiano diretto da Rinaldo Alessandrini al Petruzzelli di Bari per una serata di pura bellezza barocca con le Variazioni Goldberg e l’Ouverture in stile francese.

BARI – Le note di Johann Sebastian Bach si preparano a vibrare tra le mura del Teatro Petruzzelli di Bari. Questa sera, martedì 18 giugno alle 20.30, il prestigioso ensemble Concerto Italiano, diretto dal carismatico Rinaldo Alessandrini, porta in scena due capolavori assoluti del genio tedesco: l’Ouverture in stile francese BWV 831 e le sublimi Variazioni Goldberg BWV 988, in una rara e preziosa trascrizione per cinque archi e cembalo firmata dallo stesso Alessandrini.

Alessandrini dirige il Concerto Italiano al Petruzzelli di Bari

Fondata nel 1984, Concerto Italiano è molto più di un ensemble barocco: è un laboratorio musicale vivente, una macchina del tempo che scava nel repertorio antico con rigore filologico e slancio teatrale, illuminando il pubblico con interpretazioni vive, poetiche, spesso sorprendenti. Al centro di questa avventura sonora, Alessandrini – cembalista, direttore, intellettuale della musica – guida con la sua inconfondibile visione artistica un gruppo di musicisti d’eccezione: Nicholas Robinson e Andrea Rognoni ai violini, Ettore Belli alla viola, Alessandro Palmeri al violoncello, Luca Cola al contrabbasso, e naturalmente lo stesso Alessandrini al cembalo. Una formazione ricca di sfumature, pronta a esaltare la trasparenza e l’intelligenza costruttiva della scrittura bachiana.

Il programma è vertiginoso: l’Ouverture in stile francese, sontuosa e teatrale, è un omaggio di Bach alla danza e alla scrittura orchestrale transalpina, dove l’equilibrio tra fasto e introspezione raggiunge vette assolute. Le Variazioni Goldberg, invece, sono un Everest della musica occidentale, qui ripensate in una veste nuova, cameristica, intima e collettiva insieme, in cui la complessità contrappuntistica si scioglie in un flusso emotivo sorprendente.

L’ensemble Concerto Italiano

Concerto Italiano non è nuovo ai palcoscenici internazionali più prestigiosi: dopo aver incantato Scala, Opéra de Paris, Carnegie Hall, Giappone e Cina con Monteverdi, Scarlatti e la polifonia romana, il gruppo torna a far brillare la musica antica con un progetto bachiano che promette di lasciare il segno. Cinque Gramophone Awards e un Premio Abbiati parlano da soli, ma questa sera a Bari saranno le note – e solo le note – a dire tutto ciò che le parole non possono. Un’occasione per lasciarsi travolgere dalla vertigine della perfezione barocca.