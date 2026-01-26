Al Palatour di Bari, “Vasame – L’amore è rivoluzionario” con Laurito e Gragnaniello

2 minuti per la lettura

Un bacio che scuote il mondo: il 30 gennaio, al Palatour di Bari andrà in scena “Vasame – L’amore è rivoluzionario” con Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello.

BARI – Un bacio può cambiare il mondo. Può diventare musica, parola, colore. Può ribaltare il disincanto. Venerdì 30 gennaio alle ore 21, il Palatour diventa teatro di emozioni con “Vasame – L’amore è rivoluzionario”, concerto-spettacolo viscerale che unisce teatro, musica e arte in un’unica, travolgente esplosione scenica. Uno spettacolo che non si limita a raccontare l’amore: lo grida, lo suona, lo dipinge, lo vive. In scena due anime incandescenti della cultura partenopea, capaci di incendiare il palco con ironia, poesia e verità. Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello saranno guidati dalla regia sensibile e visionaria di Massimo Venturiello.

“Vasame” — “baciami” in napoletano — è un inno all’amore inteso come forza primordiale e necessaria, come gesto di resistenza in un tempo segnato da violenza e disillusione. Non chiede permesso: travolge, emoziona, scuote. È un dialogo continuo tra parola e musica, tra sorriso e commozione, tra istinto e pensiero.

Accanto alla voce profonda, graffiata e soul di Gragnaniello e alla carica istrionica di Laurito, il palco vibra grazie al trio di musicisti: Piero Gallo al mandolino, Erasmo Petringa al violoncello e Marco Caligiuri alle percussioni. Ma “Vasame” è anche un atto creativo che nasce sotto gli occhi del pubblico: Marisa Laurito dipinge dal vivo, mentre Gragnaniello canta e suona. Colore e suono si inseguono, si provocano, si fondono, fino a dare forma a un’opera simbolica che racconta l’amore nelle sue mille declinazioni: passione, ironia, nostalgia, rabbia, tenerezza. È teatro che respira, musica che guarda, pittura che parla.

Il repertorio

Il repertorio è un viaggio appassionato nell’anima di Napoli e oltre. I grandi classici della tradizione — “Passione”, “Scétate”, “Indifferentemente” — convivono con i brani più intensi di Gragnaniello. In scaletta brani iconici come “O’ mare e tu” (scritta per Andrea Bocelli), “Vasame”, “Senza voce” e “Cu’mmè”, resa eterna dalle interpretazioni di Roberto Murolo e Mia Martini. Marisa Laurito presta la sua voce ai gioielli del repertorio melodico napoletano e a testi poetici sull’amore universale, alternando profondità emotiva e ironia fulminante.

In scena, due anime partenopee: Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello

Attrice, cabarettista, artista visiva, direttrice artistica del Teatro Trianon Viviani, donna di teatro e d’arte: Marisa Laurito, negli anni, ha saputo reinventarsi senza mai perdere il contatto con il pubblico. Enzo Gragnaniello, con oltre quarant’anni di carriera e quattro Targhe Tenco, è una delle voci più riconoscibili della musica napoletana contemporanea. Cantautore dell’anima, ha regalato canzoni indimenticabili a giganti della musica italiana come Bocelli, Mia Martini, Murolo, Ornella Vanoni e Adriano Celentano, lasciando un segno profondo nella canzone d’autore. “Vasame – L’amore è rivoluzionario” promette di essere una dichiarazione d’amore urlata e sussurrata insieme, un pugno allo stomaco e una carezza. Un bacio che, per una sera, può davvero cambiare il mondo.