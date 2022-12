In 49mila al San Nicola per Bari - Genoa

1 minuto per la lettura

Davanti ai 49mila spettatori del San Nicola, il match Bari – Genoa – posticipo della 19esima giornata di Serie B – giocato nella giornata di ieri nel capoluogo pugliese si è concluso con la vittoria 2-1 per il Genoa.

Decisive, per il Genoa, le reti di Puscas al 2′ e di Gudmundsson al 58′. Per il Bari segna Cheddira al 33′. La squadra di Mignani fallisce il sorpasso con Benedetti poco prima dell’intervallo e viene punita in apertura di ripresa, quando Gudmundsson batte Caprile sugli sviluppi di una punizione. Nel Bari entra un attaccante dopo l’altro ma l’unico pericolo arriva nel finale, da Salcedo: bravissimo il portiere Martinez che salva sulla linea conservando vantaggio e vittoria

Con questo risultato il Genoa conquista il terzo posto solitario in classifica a 33 punti, mentre il Bari resta fermo al quarto posto, a 30 punti.