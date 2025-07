Dopo una lite dà fuoco alla casa, arrestato ad Andria

1 minuto per la lettura

A seguito di una lite con un connazionale, ha dato fuoco a un materasso: l’incendio ha reso inagibile l’intera abitazione e quella del piano superiore. Arrestato ad Andria.

ANDRIA (BAT) – Ha dato fuoco a un materasso dopo una lite con un connazionale, provocando un violento incendio che ha reso inagibile l’intera abitazione e quella del piano superiore. È finito così in carcere a Trani un uomo di 30 anni, di nazionalità nigeriana, arrestato dai carabinieri con l’accusa di incendio doloso. I fatti risalgono alla notte tra il 16 e il 17 luglio, nel cuore del centro storico di Andria.

Secondo quanto ricostruito dai militari, dopo un violento litigio con un connazionale, il 30enne avrebbe dato fuoco a un materasso all’interno dell’appartamento in cui viveva, facendo divampare le fiamme che si sono propagate rapidamente all’intera abitazione, fino a coinvolgere anche quella al piano superiore. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e, una volta domate le fiamme, le abitazioni sono risultate inagibili. Al momento dell’arresto, i carabinieri hanno trovato l’uomo in possesso di un accendino, che secondo gli investigatori sarebbe stato utilizzato per appiccare l’incendio.

Entrambi i protagonisti della lite risultano in regola con il permesso di soggiorno. Ora il 30enne si trova nel carcere di Trani, a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono le indagini per ricostruire nel dettaglio le motivazioni della lite che ha innescato un rogo capace di mettere a rischio l’incolumità dell’intero stabile.