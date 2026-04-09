Truffa del “Bonus Renzi”: arresto e sequestro da un milione di euro a Barletta

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A Barletta, scoperta una truffa sul Bonus Renzi da un milione. Arrestato il responsabile e sequestrati beni per riciclaggio e frode.

BARLETTA (BAT)- La Procura della Repubblica di Trani ha chiesto ed ottenuto un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere ed un decreto di sequestro preventivo per equivalente, con indagini affidate ai Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani. I provvedimenti sono stati adottati nei confronti dei rappresentanti, di fatto e di diritto, di una società del settore edilizio. Questi sono stati emessi a fronte di una contestata indebita compensazione di crediti fiscali fittizi relativi al “Bonus Renzi”,. per un valore complessivo superiore ad 1 milione di euro, peraltro oggetto di riciclaggio.

Le indagini di polizia giudiziaria che hanno determinato l’esecuzione dei provvedimenti cautelari. L’indagine ha origine da una mirata attività di polizia economico-finanziaria svolta dai militari del Gruppo Barletta. Questa ha permesso di accertare un articolato disegno criminoso basato sulla creazione di crediti d’imposta fittizi relativi al “Bonus Renzi”. Il tutto sembrerebbe esser stato in capo ad una società gestita/controllata dagli organizzatori della frode, portati indebitamente in compensazione di reali debiti tributari mediante la presentazione di appositi modelli F24. Crediti IRPEF inesistenti, creati attraverso fittizie applicazioni del citato Bonus in busta paga dei propri dipendenti.

BARLETTA, TRUFFA “BONUS RENZI”: LE INDAGINI E IL RAPPORTO TRA AMMINISTRATORE DI FATTO E DI DIRITTO

Durante le attività investigative gli investigatori hanno rinvenuto e intercettato documentazione commerciale e telematica. Da tale sequestro è stato possibile far emergere il rapporto di subordinazione dell’amministratore di diritto rispetto a quello di fatto. Evidenze che hanno permesso di contestare in capo ai due indagati ipotesi di reato, in concorso tra loro, di natura penale e penal-tributaria. Ovvero l’indebita compensazione di crediti di imposta fittizi, il riciclaggio e l’autoriciclaggio.

AUTORICICLAGGIO E MISURE CAUTELARI: SEQUESTRATI BENI PER UN MILIONE

L’ammontare del risparmio d’imposta, superiore al 1 milione di euro, è stato autoriciclato in altre attività imprenditoriali riconducibili ai due indagati. Questo in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza. Sulla base del quadro indiziario raccolto dalla Guardia di Finanza, la Procura della Repubblica di Trani ha richiesto una misura cautelare personale nei confronti del principale indagato. Questo è ritenuto il dominus delle operazioni delittuose, che è stato sottoposto ad interrogatorio preventivo.

All’esito dello stesso, il Gip ha accolto la richiesta formulata dal Pubblico Ministero. E, disposto la custodia in carcere del predetto indagato, esistendo il concreto e attuale pericolo di reiterazione delle medesime fattispecie di reato, poiché già gravato da numerosi precedenti giudiziari di natura penal-tributaria. Ottenuto il sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca, quale “pretesa erariale” sulle disponibilità liquide, beni mobili e immobili nella disponibilità dei due indagati, per un ammontare di poco superiore al milione di euro. In sede di esecuzione sono stati sequestrati un immobile, 5 autovetture, 32 conti correnti e partecipazioni societarie.