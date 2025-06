1 minuto per la lettura

Una turista scivola e precipita tra gli scogli a Trani: salvata da vigili del fuoco e 118, è ora ricoverata all’ospedale di Andria

Una turista scivola e precipita tra gli scogli a Trani e nella caduta riporta diverse fratture che non le consentivano di muoversi. A salvarla, i vigili del fuoco e il personale del 118 che l’hanno accompagnata in codice rosso in ospedale.

È quanto accaduto sabato scorso (31 maggio 2025) a una donna di 59 anni di nazionalità olandese. La turista è precipitata in una stretta intercapedine tra i frangiflutti del molo San Nicola a Trani. L’anfratto, stretto e profondo non meno di tre metri, l’ha bloccata. Le diverse fratture sul corpo inoltre, hanno ulteriormente impedito alla donna di provare a liberarsi da sola.

Per questo motivo è stato necessario l’intervento congiunto di vigili del fuoco e di una equipe sanitaria del 118 per liberarla. Sul posto sono intervenuti anche a polizia locale e la Capitaneria di porto. La 59enne è stata imbracata, recuperata e accompagnata in codice rosso all’ospedale di Andria dove è ricoverata.