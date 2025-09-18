Barletta, truffa da 600mila euro all’Inps: arrestati finanziere e consulente del lavoro

1 minuto per la lettura

Arrestati a Barletta un finanziere e un consulente del lavoro per una truffa all’Inps da 600.000 euro, con assunzioni e stipendi fittizi.

BARLETTA (BAT) – Un militare della Guardia di Finanza e un consulente del lavoro sono stati arrestati con l’accusa di aver messo in piedi una maxi truffa ai danni dello Stato, con un danno complessivo di 600.000 euro. L’operazione, condotta dai finanzieri di Barletta su coordinamento della Procura di Trani, ha portato anche al sequestro di beni per lo stesso valore della frode.

Assunzioni fittizie e stipendi mai guadagnati

Le indagini, scattate da una segnalazione dell’Inps, hanno svelato un meccanismo complesso: i due arrestati avrebbero creato società fittizie per assumere formalmente decine di lavoratori. A questi dipendenti, che in realtà non hanno mai svolto alcuna attività, venivano accreditati stipendi su conti correnti o carte prepagate. I contributi previdenziali e assistenziali, tuttavia, non sono mai stati versati. Secondo la Finanza, le società di comodo emettevano inoltre fatture per prestazioni inesistenti a favore di imprese del Nord Italia. Gli stipendi dei lavoratori fittizi venivano poi incassati dall’associazione criminale, che tratteneva una commissione del 22%.

barletta, truffa all’inps: Oltre 50 indagati e due associazioni a delinquere

L’inchiesta conta un totale di 50 indagati, 14 dei quali sono accusati di associazione per delinquere, truffa aggravata e reati tributari, gli stessi reati contestati ai due arrestati, ora ai domiciliari. Le indagini hanno rivelato l’esistenza di due diverse associazioni: una di tipo “familiare”, gestita dal finanziere, e una di natura “professionale”, coordinata dai due arrestati con la complicità di altre figure economiche.