Margherita di Savoia: sequestrate vongole senza tracciabilità

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Finanza sequestra quasi una tonnellata di vongole e tartufi privi di tracciabilità a Margherita di Savoia: sanzioni al conducente del mezzo.

MARGHERITA DI SAVOIA (BAT) – Operazione a tutela della salute pubblica quella condotta dai finanzieri della locale Tenenza, che hanno intercettato e sequestrato un carico di una tonnellata di molluschi bivalvi privi di qualsiasi documentazione sulla provenienza. Il sequestro è avvenuto durante un controllo stradale mirato al contrasto degli illeciti nel settore ittico. Le Fiamme Gialle hanno fermato un furgone commerciale condotto da un operatore del settore. All’interno del vano di carico, i militari hanno rinvenuto: 920 chilogrammi di vongole e 80 chilogrammi di tartufi di mare.

La merce, tuttavia, è risultata completamente sprovvista di etichettatura e di informazioni relative alla filiera di tracciabilità, requisiti fondamentali per garantire la sicurezza del consumatore finale. In mancanza di certificazioni, è scattato il principio di precauzione previsto dalla normativa comunitaria. Senza la prova della provenienza da zone monitorate e salubri, i molluschi sono stati dichiarati non idonei al consumo umano.

LE VONGOLE SEQUESTRATE A MARGHERITA DI SAVOIA SONO STATE SEQUESTRATE

Il pericolo principale legato a prodotti non tracciati è il rischio di gravi contaminazioni batteriche o virali, tra cui l’epatite A. Per questo motivo, l’intero carico è stato confiscato e destinato alla distruzione, per evitare che potesse essere immesso clandestinamente sul mercato alimentare. Per il conducente del furgone, oltre alla perdita totale del prodotto, sono scattate pesanti conseguenze amministrative. Il commerciante è stato sanzionato.