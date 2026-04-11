Incidente a Barletta, 16enne perde il controllo dello scooter: è grave

1 minuto per la lettura

Grave incidente a Barletta in via Manzoni: un 16enne è in coma dopo aver perso il controllo dello scooter all’alba.

BARLETTA (BAT)– Una notte di svago si è trasformata in dramma nelle prime ore di oggi, 11 aprile 2026. Un ragazzo di soli 16 anni lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari, a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto intorno alle 4 in via Manzoni. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane viaggiava in sella a uno scooter insieme a un amico di poco più grande. La dinamica, ancora al vaglio degli inquirenti, sembrerebbe che forse i due ragazzi hanno tentato di sorpassare una e-bike, perdendo però improvvisamente il controllo del mezzo. La corsa dello scooter è terminata violentemente contro un’auto in sosta. L’impatto è stato terribile, specialmente per il sedicenne, che ha riportato gravi traumi cranici e toracici.

LO SCOOTER IMPATTA CONTRO UN’AUTO IN SOSTA: CONDIZIONI DISPERATE DEL RAGAZZO VITTIMA DELL’INCIDENTE A BARLETTA

I soccorsi del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno prestato le prime cure prima di disporre il trasferimento d’urgenza verso il capoluogo pugliese. Le condizioni del minore sono apparse subito critiche: attualmente il giovane si trova in stato di coma. L’amico che viaggiava con lui, sebbene sotto shock, non avrebbe riportato ferite tali da metterne a rischio la vita. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia di Stato per effettuare i rilievi tecnici e ricostruire l’esatta sequenza degli eventi. Resta da accertare la velocità del mezzo e se i dispositivi di protezione individuale siano stati utilizzati correttamente.