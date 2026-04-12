Incendio a Margherita di Savoia, in fiamme l’auto di Lodispoto, presidente Provincia Bat

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Distrutta a Margherita di Savoia da un incendio l’auto di Bernardo Lodispoto, presidente della Provincia Bat. I Carabinieri indagano per dolo alla vigilia delle elezioni.

MARGHERITA DI SAVOIA –Nella serata di sabato 11 aprile 2026, un incendio ha completamente distrutto l’autovettura in uso a Bernardo Lodispoto, Presidente della Provincia BAT e Sindaco di Margherita di Savoia. Il rogo è divampato poco dopo il tramonto in una zona non distante dall’abitazione del primo cittadino. Ad andare distrutta è stata un’utilitaria di colore rosso, formalmente intestata alla moglie di Lodispoto, ma che lo stesso politico utilizzava abitualmente per i suoi spostamenti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco per domare le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse ai veicoli vicini o alle abitazioni, ma il mezzo è andato irrimediabilmente perduto.

INDAGINI E OMBRA DEL DOLO

I Carabinieri hanno avviato tempestivamente le indagini per accertare la natura dell’incendio. Sebbene non vi sia ancora una conferma ufficiale, la pista dell’origine dolosa è quella maggiormente battuta dagli inquirenti. I militari stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sicurezza pubbliche e private della zona per individuare eventuali movimenti sospetti. Si cercano tracce di liquido infiammabile o inneschi che possano confermare l’azione di un piromane.

INCENDIO ALL’AUTO DI LODISPOTO MARGHERITA DI SAVOIA ALLA VIGILIA DEL VOTO

Incendio all’auto del presidente Lodispoto si è verificato alla vigilia del rinnovo del Consiglio provinciale della Bat. Il voto è previsto per la giornata di oggi 12 aprile 2026.