Bisceglie: omicidio-suicidio, coppia muore precipitando dal balcone

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Dramma familiare a Bisceglie (BAT): uomo di 61 anni lancia la moglie di 54 dal balcone e si getta nel vuoto. Ipotesi omicidio-suicidio, indagini dei carabinieri

Una coppia di coniugi è morta oggi, mercoledì 15 aprile 2026, a Bisceglie Barletta-Andria-Trani (BAT), precipitando dal balcone della loro abitazione in via Vittorio Veneto. Le vittime sono Luigi Gentile, 61 anni, e Patrizia Lamanuzzi, 54 anni: i corpi sono stati ritrovati ai piedi del palazzo, uno accanto all’altro sulla rampa del garage. L’incidente è avvenuto da un’altezza di circa tre metri, con i soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

BISCEGLIE, IPOTESI OMICIDIO SUICIDIO



Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, si tratterebbe di un omicidio-suicidio: l’uomo avrebbe lanciato la moglie dal balcone prima di gettarsi a sua volta nel vuoto. Una vicina ha riferito di aver udito urla della donna poco prima della caduta, con la segnalazione al 112 partita da un residente. I carabinieri stanno indagando per chiarire la dinamica esatta, inclusa l’eventuale presenza di testimoni o moventi.

UOMO LANCIA MOGLIE DA BALCONE E POI SI GETTA NEL VUOTO



La coppia, che aveva due figli – uno in Svizzera e l’altro a Trani – era in fase di separazione, secondo quanto emerso dalle prime dichiarazioni dei vicini. Le indagini sono coordinate dalla Procura e mirano a verificare responsabilità e cause profonde del gesto. La comunità di Bisceglie è sotto shock per l’accaduto, in una zona residenziale centrale della città.