Latitante catturato a Trani dai Carabinieri, era nascosto in una villa con piscina

1 minuto per la lettura

Il latitante 54enne arrestato a Trani dai Carabinieri, era nascosto in una villa con piscina: deve scontare nove anni per omicidio preterintenzionale e rapina.

TRANI — Credeva di essere al sicuro nel suo rifugio dorato, ma la sua fuga si è interrotta all’alba. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani hanno rintracciato e tratto in arresto un 54enne della provincia, che si era reso irreperibile subito dopo l’emissione di un ordine di carcerazione firmato dalla Procura della Repubblica di Trani. L’uomo deve scontare una condanna definitiva a 9 anni di reclusione per i reati di omicidio preterintenzionale aggravato in concorso e rapina aggravata.

LATITANTE ARRESTATO A TRANI: IL BLITZ DEI CARABINIERI NELLA VILLA CON PISCINA

Quando il provvedimento è diventato esecutivo, il 54enne ha fatto perdere le proprie tracce nel tentativo di sottrarsi alla pena. L’evento ha fatto scattare immediatamente una mirata attività d’indagine condotta dai militari dell’Arma, volta a ricostruire la rete di coperture e gli spostamenti del ricercato.

Le ricerche dei Carabinieri hanno portato a individuare il covo dell’uomo. Era una villa con piscina, scelta nella convinzione di poter trascorrere la latitanza senza attirare sospetti. Il blitz è scattato con massima rapidità e perfetto coordinamento operativo. L’uomo è stato sorpreso all’interno dell’immobile, il 54enne è stato bloccato dai militari prima che potesse abbozzare qualsiasi tentativo di fuga o di resistenza. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’espiazione della condanna.