Amministrative 2026, Marco Galiano è il nuovo sindaco di Trani

1 minuto per la lettura
Marco Galiano è il nuovo sindaco di Trani. Il candidato di centrosinistra ha ottenuto il 51,14% dei voti, battendo lo sfidante Angelo Guarriello, sostenuto dal centrodestra, che si ferma a quota 48,86%.
“L’elezione a sindaco di Trani di Marco Galiano sancisce la netta vittoria del centrosinistra in questa tornata di elezioni amministrative nella Bat. A lui va il mio supporto e il mio augurio di buon lavoro”. Così il presidente del gruppo Per la Puglia in Consiglio Regionale, Ruggiero Passero. “La vittoria di Galiano – afferma Passero – si unisce a quelle di Giovanna Bruno ad Andria e di Massimiliano Bevilacqua, primo sindaco di Per, a Minervino Murge. Il centrosinistra unito ha vinto in tutte le città al voto del nostro territorio, dando dimostrazione di compattezza e unità di intenti”.
“Il contributo di Per la Puglia è stato fondamentale ovunque ed i risultati confermano la bontà del nostro progetto politico fondato sull’ascolto, la condivisione, la serietà e la competenza”. “Da questi risultati – conclude il consigliere regionale – bisognerà ripartire per affrontare le sfide future. Il prossimo anno la Bat chiamerà al voto comuni come Barletta, città attualmente governata dal centrodestra: i risultati ottenuti nei tre centri alle urne in questa tornata devono essere il trampolino di lancio per una totale inversione di tendenza che coinvolga tutto il territorio della nostra provincia”.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA