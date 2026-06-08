Amministrative 2026, Marco Galiano è il nuovo sindaco di Trani

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Marco Galiano è il nuovo sindaco di Trani. Il candidato di centrosinistra ha ottenuto il 51,14% dei voti, battendo lo sfidante Angelo Guarriello, sostenuto dal centrodestra, che si ferma a quota 48,86%.

“L’elezione a sindaco di Trani di Marco Galiano sancisce la netta vittoria del centrosinistra in questa tornata di elezioni amministrative nella Bat. A lui va il mio supporto e il mio augurio di buon lavoro”. Così il presidente del gruppo Per la Puglia in Consiglio Regionale, Ruggiero Passero. “La vittoria di Galiano – afferma Passero – si unisce a quelle di Giovanna Bruno ad Andria e di Massimiliano Bevilacqua, primo sindaco di Per, a Minervino Murge. Il centrosinistra unito ha vinto in tutte le città al voto del nostro territorio, dando dimostrazione di compattezza e unità di intenti”.

“Il contributo di Per la Puglia è stato fondamentale ovunque ed i risultati confermano la bontà del nostro progetto politico fondato sull’ascolto, la condivisione, la serietà e la competenza”. “Da questi risultati – conclude il consigliere regionale – bisognerà ripartire per affrontare le sfide future. Il prossimo anno la Bat chiamerà al voto comuni come Barletta, città attualmente governata dal centrodestra: i risultati ottenuti nei tre centri alle urne in questa tornata devono essere il trampolino di lancio per una totale inversione di tendenza che coinvolga tutto il territorio della nostra provincia”.