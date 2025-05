Brindisi, autobus colpito da sassi: nessun ferito

1 minuto per la lettura

Brindisi, autobus colpito da sassi: paura tra i passeggeri, nessun ferito. Indagini in corso per identificare i responsabili. È il secondo episodio in pochi mesi.

BRINDISI – Attimi di paura ieri sabato sera (24 maggio), poco dopo le 22, in via Mantegna a Brindisi. Un autobus della Società Trasporti Pubblici (Stp) è stato bersagliato da ignoti con un fitto lancio di sassi. Il mezzo, che in quel momento trasportava tre passeggeri, ha riportato gravi danni a uno dei vetri laterali. Fortunatamente nessuno degli occupanti è rimasto ferito.

L’autista, prontamente, ha fermato il mezzo in sicurezza e ha allertato le forze dell’ordine, che sono intervenute per effettuare i primi rilievi. È stata immediatamente avviata un’indagine per identificare i responsabili dell’aggressione, che al momento restano ignoti. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e tra gli stessi operatori del trasporto pubblico, già scossi da un evento analogo verificatosi nei mesi scorsi nella stessa città. Un segnale preoccupante che pone interrogativi sulla sicurezza dei mezzi pubblici e sul rispetto del lavoro di chi ogni giorno garantisce un servizio essenziale per la comunità.

Una città sotto osservazione, un sistema da tutelare. Mentre le indagini proseguono, resta alta l’attenzione sul tema della sicurezza urbana e sul rispetto per il servizio pubblico, troppo spesso bersaglio di atti incivili che mettono a rischio vite umane e il vivere civile.