2 minuti per la lettura

Un arsenale da guerra nascosto nei fondali di Campo di Mare: è quanto hanno scoperto i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Brindisi, durante un’attività di perlustrazione. Sequestrate le armi, due fucili d’assalto AK-47 Kalashnikov e tre pistole mitragliatrici, su disposizione dell’autorità giudiziaria.

BRINDISI – Un arsenale da guerra nascosto nei fondali del mare Adriatico: è quanto hanno scoperto i militari del guardacoste G.207 “Maresciallo Cortile” della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Brindisi, durante un’attività di perlustrazione nelle acque antistanti la località di Campo di Mare, nel territorio comunale di San Pietro Vernotico (BR), nei pressi del canale Foggia.

Brindisi, la Guardia di Finanza scopre un arsenale nei fondali di Campo di Mare

Il ritrovamento è avvenuto in prossimità del canale Foggia. I finanzieri, grazie a una sofisticata strumentazione elettronica di bordo, hanno rilevato la presenza anomala di oggetti metallici sul fondo marino. L’intervento dei sommozzatori ha confermato i sospetti: nascosti tra sabbia e detriti giacevano due fucili d’assalto AK-47 Kalashnikov e tre pistole mitragliatrici. Tutte le armi erano prive di caricatore e con matricole rese illeggibili, chiaro segnale di un tentativo di occultamento intenzionale.

Le armi, potenzialmente destinate ad attività criminali, sono state immediatamente sequestrate su disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli accertamenti sono ora in corso per risalire alla provenienza dell’arsenale e al suo possibile utilizzo.

L’operazione sottolinea l’elevato livello di preparazione e l’instancabile impegno del dispositivo aeronavale della Guardia di Finanza. Un presidio silenzioso ma costante che si traduce in attività di controllo e prevenzione 24 ore su 24, 365 giorni l’anno per garantire sicurezza, legalità e controllo lungo le rotte del crimine. Un colpo importante contro l’illegalità. Una chiara dimostrazione che anche i fondali nascondono storie di criminalità, ma soprattutto come la professionalità e la prontezza dei militari siano il vero baluardo contro ogni forma di minaccia.