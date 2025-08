1 minuto per la lettura

Ostuni, lite in discoteca: accoltellato turista 24enne. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e il trasferimento del ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi.

OSTUNI (BRINDISI) – Una tranquilla serata di divertimento si è trasformata in un incubo all’alba di mercoledì scorso in una nota discoteca lungo il litorale di Ostuni, in provincia di Brindisi. Un turista 24enne, originario del Nord Italia e in vacanza in Puglia, è stato accoltellato all’addome durante una lite scoppiata sulla pista da ballo per futili motivi.

La notizia, trapelata solo oggi, ha suscitato preoccupazione tra i frequentatori del locale e la comunità. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e il trasferimento del ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. I medici hanno applicato alcuni punti di sutura. Le ferite non risultano gravi e il giovane è stato dimesso poche ore dopo. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di Ostuni, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a identificare l’autore dell’accoltellamento. Le motivazioni alla base della violenta lite sembrano riconducibili a un banale alterco degenerato in pochi attimi.