Bomba al sindaco di Ostuni, assegnata la scorta a Angelo Pomes

Al sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, è stata assegnata una scorta dopo il ritrovamento di un ordigno vicino al suo studio.

OSTUNI (BRINDISI) – Il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, ha ricevuto una scorta temporanea per sei mesi in seguito all’atto intimidatorio subito lo scorso 15 agosto 2025, quando un ordigno è stato scoperto a pochi metri dal suo studio professionale. La decisione è stata presa nella giornata di martedì 26 agosto 2025, dall’Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale (Ucis), dopo che il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha valutato la situazione. La misura di protezione, di quarto livello, è stata disposta dal Ministero dell’Interno e avrà una durata iniziale di sei mesi, salvo ulteriori proroghe.

Il ritrovamento della bomba a mano a Ferragosto non è il primo episodio sospetto. Il giorno precedente, un falso allarme bomba aveva già costretto le forze dell’ordine a effettuare controlli a Palazzo di Città. Gli investigatori stanno ora cercando di capire se ci siano collegamenti tra i due episodi. Le indagini, coordinate dalla Procura di Brindisi e condotte dalla Polizia e dalla Digos, sono in corso per risalire ai responsabili e chiarire il movente. Per gli inquirenti non ci sono dubbi: il messaggio intimidatorio era rivolto direttamente al primo cittadino. Pomes è stato eletto nel maggio del 2023 con una maggioranza di centrosinistra. L’episodio ha sollevato preoccupazione nella comunità locale, ma le autorità assicurano che si sta lavorando intensamente per garantire la sicurezza del sindaco e della città