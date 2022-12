Donna morta di parto a Brindisi, il papa telefona al marito

1 minuto per la lettura

Una telefonata inaspettata da parte del Papa nel giorno di Natale. È quanto è accaduto a Giacomo Cofano, in giornate particolarmente dolorose dopo aver perso la moglie Viviana Delego, insegnante di 41 anni, per complicazioni avute al settimo mese di gravidanza durante un parto gemellare e morta all’ospedale Perrino di Brindisi.

A raccontare della telefonata è stato don Donato Liuzzi in un post sul suo profilo Facebook: “Mi è difficile rompere il silenzio, ma lo faccio per dare eco alla intima gioia gustata in questo giorno del Natale del Signore insieme con il nostro carissimo Giacomo Cofano, provato dalla morte della moglie nell’atto di dare la vita a due gemellini”. Ha scritto il parroco di Pezze di Greco (frazione di Fasano)

“Ho sentito nel cuore l’ardire di bussare al cuore di Papa Francesco per raccontare di Viviana e dei gesti di vicinanza del nostro popolo. Questa mattina il Papa con umiltà disarmante mi ha indirizzato una lettera di vicinanza e nel tardo pomeriggio ha telefonato a Giacomo” ha continuato don Liuzzi.

La lettera del marito

Nei giorni precedenti il marito della donna aveva scritto una lettera ai medici agli operatori sanitari che si erano mobilitati per salvare sua moglie, nonostante il triste epilogo. Nella lettera, pubblicata dall’Asl di Brindisi, Giacomo li definisce “Angeli custodi in carne ossa” e li ringrazia per “l’impegno, la professionalità e l’umanità”