Aeroporto di Brindisi, al via i lavori di ampliamento per il parcheggio delle auto

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Approvato il nuovo parcheggio da 600 posti all’aeroporto di Brindisi. Lavori affidati a Saba Italia, incluse colonnine per auto elettriche.

BRINDISI – Importanti novità sul fronte infrastrutturale per lo scalo salentino. Aeroporti di Puglia ha annunciato la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria per il rilascio dell’Autorizzazione unica finalizzata alla realizzazione di un nuovo parcheggio a raso dedicato esclusivamente agli operatori aeroportuali. L’iter, coordinato dalla Struttura di Missione della Zes unica, segna un passo decisivo per il potenziamento della capacità operativa dell’aeroporto di Brindisi, garantendo una gestione più fluida e ordinata della sosta per chi lavora quotidianamente nella struttura.

IL PROGETTO DEL PARCHEGGIO: 600 POSTI AUTO E SERVIZI GREEN ALL’AEROPORTO DI BRINDISI

Il piano d’intervento non si limita alla semplice creazione di nuovi stalli, ma punta a un ammodernamento complessivo delle aree di sosta. I punti chiave dell’opera includono la realizzazione di circa 600 posti auto. Ma, anche l’installazione di moderne stazioni di ricarica per veicoli elettrici. E la riconfigurazione e aggiornamento degli impianti tecnologici nelle attuali aree di parcheggio.

L’opera sarà realizzata da Saba Italia spa, sub-concessionario del servizio, e seguirà un cronoprogramma suddiviso in due step strategici per non interferire con le attività dello scalo. Fase Uno vi sarà lo spostamento immediato dell’attuale parcheggio operatori in una nuova sede provvisoria, liberando le aree necessarie al cantiere. Nella fase due ci sarà il completamento definitivo dell’infrastruttura sulle nuove superfici di proprietà di Aeroporti di Puglia e restyling delle aree esistenti.