A Francavilla Fontana, nel Brindisino, nel corso di una sparatoria innescata all’alba nella zona industriale, un carabiniere è rimasto ucciso nell’ultimo giorno di lavoro, prima della pensione. Successivamente, è morto uno dei due rapinatori.

FRANCAVILLA FONTANA (Brindisi) – Doveva essere il suo ultimo giorno di lavoro. Invece, è stato l’ultimo della sua vita. Il brigadiere capo Carlo Legrottaglie, 57 anni, è stato ucciso all’alba di oggi (12 giugno) durante un conflitto a fuoco nella zona industriale di Francavilla Fontana, in contrada Rosea. Sarebbe andato in pensione a luglio. Viveva a Ostuni e lascia due figlie. Uno dei due rapinatori, ferito gravemente, è deceduto poco dopo.

Sparatoria all’alba nel Brindisino, muoiono un carabiniere e un rapinatore

Secondo le prime ricostruzioni, il militare stava partecipando a un’attività di controllo del territorio quando, al termine di un inseguimento tra Francavilla e Grottaglie, è stato freddato da colpi d’arma da fuoco esplosi da alcuni uomini a bordo di una Lancia Y scura. I malviventi, una volta fermata l’auto nelle campagne, sono scesi e hanno aperto il fuoco contro il carabiniere, per poi darsi alla fuga a piedi. I soccorsi sono stati immediati, ma per Legrottaglie non c’è stato nulla da fare.

La polizia ha intercettato e catturato i due rapinatori nelle campagne di Grottaglie, in provincia di Taranto. Durante la cattura, c’è stato un nuovo conflitto a fuoco. Uno dei due malviventi, ferito gravemente, è deceduto poco dopo. Non è ancora chiaro se le ferite mortali siano state riportate in quell’occasione o durante il primo scontro a fuoco con Legrottaglie. Il secondo arrestato è stato trasferito nella caserma dei carabinieri di Martina Franca, dove è attualmente sotto interrogatorio. Intanto, sul luogo dell’agguato il pubblico ministero Raffaele Casto.

Una tragedia che scuote profondamente l’Arma dei Carabinieri e l’intera comunità pugliese. L’Italia piange un altro carabiniere caduto nell’adempimento del dovere. Carlo Legrottaglie, stimato brigadiere capo a pochi giorni dalla pensione, rappresenta l’ennesimo sacrificio in divisa: una ferita dolorosa per un Paese che troppo spesso dimentica il prezzo della sicurezza. Carlo Legrottaglie non farà ritorno a casa. Ma il suo nome, da oggi, è inciso nella memoria di chi ogni giorno sceglie di servire lo Stato, anche a costo della vita.