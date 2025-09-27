X
Incidente stradale nel brindisino: Auto fuori strada, morti due uomini

| 27 Settembre 2025 19:37 | 0 commenti

brindisi, incidente stradale mortale, ceglie messapica, francavilla fontana
Tragico incidente stradale nel Brindisino: due morti dopo l’uscita di strada di un’utilitaria sulla provinciale 26.

BRINDISI – Tragico bilancio di due vittime in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 27 settembre 2025, sulla strada provinciale 26, che collega Ceglie Messapica e Francavilla Fontana, nel Brindisino. Il sinistro ha visto coinvolto un solo mezzo: l’utilitaria a bordo della quale viaggiavano le persone decedute. Si tratta di due uomini la cui identità non è stata ancora accertata.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto è uscita autonomamente di strada per cause che sono tuttora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni, che hanno lavorato per estrarre le vittime dal veicolo. Sul luogo dell’incidente stradale presenti anche le forze dell’ordine del brindisino per i rilievi di rito e per gestire la viabilità sulla provinciale 26 dove oggi sono morti due uomini.

