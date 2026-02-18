Cisternino, muore poche ore dopo il marito. Aperta indagine

1 minuto per la lettura

Dramma a Cisternino, in provincia di Brindisi: una donna di 71 anni è morta mentre si recava alla sala del commiato dove si trovava la salma del marito, deceduto poche ore prima. Disposta un’inchiesta della Procura.

CISTERNINO – Una tragedia ha sconvolto la comunità di Cisternino nel tardo pomeriggio di lunedì 16 febbraio 2026. Una donna di 71 anni è morta improvvisamente mentre stava raggiungendo la sala del commiato, dove si trovava la salma del marito, deceduto poche ore prima a 73 anni.

Secondo quanto ricostruito, la donna non avrebbe retto al dolore per la perdita dell’uomo con cui aveva condiviso l’intera vita. Il malore è stato fatale e i soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Dopo la morte della donna, i carabinieri della compagnia di Fasano hanno eseguito un sopralluogo nella loro abitazione di campagna, situata nelle campagne di Cisternino. La casa, dove i coniugi vivevano da anni, versava in condizioni di forte degrado.

La Procura di Brindisi, diretta dal pubblico ministero Francesco Carluccio, ha aperto un’inchiesta per chiarire le condizioni di vita della coppia, che in passato aveva avuto – secondo quanto si apprende – un amministratore di sostegno.

Nelle prossime ore il magistrato potrebbe disporre l’autopsia su entrambi i coniugi, sebbene al momento non vi siano elementi per ipotizzare cause diverse da quelle naturali. L’abitazione è stata posta sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti.

La piccola comunità di Cisternino si è stretta intorno ai familiari dei due anziani, profondamente colpita da una vicenda che unisce dolore, solitudine e fragilità.