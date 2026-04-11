Due distinti incendi nella notte a Brindisi: fiamme in una palestra e un’auto

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Notte di incendi a Brindisi: rogo presumibilmente doloso in una palestra e auto in fiamme all’alba. Indagini in corso.

BRINDISI – È stata una notte questa di intensa attività per i Vigili del Fuoco di Brindisi, impegnati su due diversi fronti a causa di incendi che hanno colpito la città tra la mezzanotte e le prime luci dell’alba dell’11 aprile 2026. Il primo episodio, che agli investigatori desta una particolare preoccupazione per la sua dinamica, si è verificato poco dopo le 24:00 in via Montebello. Il rogo è divampato in un vano tecnico di una palestra, area in cui è alloggiata la caldaia della struttura. Le fiamme, propagatesi rapidamente, hanno causato danni ingenti non solo al locale tecnico ma anche all’ingresso dell’immobile.

INDAGINI IN CORSO PER I DUE INCENDI A BRINDISI: L’OMBRA DEL DOLO IN QUELLO DELLA PALESTRA

Sul posto, oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco che hanno domato l’incendio, sono intervenuti gli agenti della Polizia Scientifica per i rilievi di rito. Al momento, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, ma non si esclude l’ipotesi dolosa. Sarà infatti importante stabilire con certezza cosa abbia alimentato le fiamme nel locale caldaia. E, inoltre gli investigatori stanno già visionando le immagini dei sistemi di sicurezza della zona per individuare eventuali movimenti sospetti nei minuti precedenti al rogo.

SECONDO ROGO ALL’ALBA

Mentre le operazioni in via Montebello si concludevano, un secondo allarme è scattato all’alba in un altro quartiere. In questo caso, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per l’incendio di un’autovettura, una Nissan Qashqai, completamente avvolta dalle fiamme. Le forze dell’ordine stanno lavorando per capire se possa esistere un nesso tra i due eventi o se si tratti di episodi isolati. La sequenza di roghi ha inevitabilmente rialzato l’allerta sicurezza in città, in attesa che i referti tecnici dei Vigili del Fuoco chiariscano la natura dei due incendi.