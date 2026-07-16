Fasano, donna accoltella il marito nel sonno: il 43enne è grave

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Fasano, donna accoltella il marito nel sonno: l’uomo un 43enne è in codice rosso, lei è piantonata in psichiatria.

FASANO (BRINDISI) — Un grave episodio di cronaca ha sconvolto questa notte, 16 luglio 2026, la frazione di Pozzo Faceto, nel comune di Fasano. Un uomo di 43 anni è stato accoltellato all’addome mentre dormiva nella sua abitazione. Trasportato d’urgenza all’ospedale “Perrino” di Brindisi, il quarantatreenne si trova ora ricoverato in codice rosso. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, l’uomo sarebbe stato colpito a tradimento nel sonno con un’arma da taglio. A sferrare il fendente sarebbe stata la moglie. Al momento del drammatico evento, all’interno delle mura domestiche erano presenti anche i due figli minori della donna, che hanno assistito indirettamente ai concitati momenti della notte.

ACCOLTELLA IL MAERITO A FASANO: I PROVVEDIMENTI E LO STATO DELLA DONNA

Le forze dell’ordine e i sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente sul luogo del ferimento per prestare i primi soccorsi e avviare gli accertamenti di rito. L’uomo rimane sotto stretta osservazione medica al nosocomio di Brindisi a causa della gravità della ferita riportata all’addome. La donna, invece, è stata attualmente ricoverata presso il reparto di psichiatria dell’ospedale. E’ piantonata in attesa delle disposizioni e dei provvedimenti formali che saranno assunti nelle prossime ore dall’autorità giudiziaria competente.