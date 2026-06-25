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Discarica di Autigno, completata la messa in sicurezza d’emergenza: conclusi i lavori di riqualificazione ambientale.

BRINDISI – Si chiude un capitolo importante nel percorso di risanamento ambientale del territorio brindisino. Sono stati completati gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, ripristino e riqualificazione della discarica di Autigno, il sito destinato allo smaltimento di rifiuti non pericolosi che da anni rappresenta una delle principali criticità ambientali dell’area. I lavori, realizzati in appena undici mesi, hanno interessato l’intero corpo della discarica, estesa su circa 14 ettari all’interno di un’area complessiva di 24 ettari. Un risultato significativo che rafforza le condizioni di sicurezza del sito e pone le basi per le future attività di bonifica e valorizzazione ambientale.

Discarica di Autigno, conclusi i lavori di riqualificazione ambientale

Un intervento progettato e diretto da Sogesid S.p.A. ed eseguito dall’impresa SMEDA S.r.l., sotto il coordinamento del Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Brindisi. Le opere realizzate hanno consentito di ripristinare e potenziare i principali sistemi di protezione ambientale della discarica. Tra gli interventi più rilevanti figurano il consolidamento e l’impermeabilizzazione del corpo rifiuti, l’adeguamento degli impianti tecnologici ed elettrici, il miglioramento della gestione del percolato, del biogas e delle acque meteoriche, oltre all’installazione di nuove infrastrutture di sicurezza e di un sistema permanente di monitoraggio ambientale.

Il completamento dei lavori rappresenta un passaggio strategico per la tutela del territorio e della salute pubblica, segnando un avanzamento concreto nel processo di recupero di un sito particolarmente delicato dal punto di vista ambientale. Le opere eseguite consentono infatti di ridurre i potenziali rischi per le matrici ambientali, garantendo un controllo più efficace delle emissioni e delle acque di dilavamento.

Con la conclusione di questa fase, la discarica di Autigno compie un passo decisivo verso il definitivo risanamento, confermando l’impegno delle istituzioni e dei soggetti coinvolti nel restituire al territorio brindisino condizioni di maggiore sicurezza ambientale e nuove prospettive di riqualificazione.