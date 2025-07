Nel Brindisino, al via il 27° Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria”

3 minuti per la lettura

Cisternino diventa capitale europea della musica: dal 24 al 27 luglio, al via il 27° Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria”. Quattro giorni di magia musicale con bande e majorettes da tutta Europa. Domenica gran finale con il concerto gratuito di Antonella Ruggiero.

CISTERNINO (BRINDISI) – Cresce l’attesa nella pittoresca cittadina pugliese per la 27ª edizione del Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria”. Da giovedì 24 a domenica 27 luglio, la kermesse animerà il centro storico, vero e proprio scrigno di storia e cultura, con un caleidoscopio di suoni e colori, trasformandolo in una vibrante capitale europea della musica. Quattro serate di eventi e concerti, ideati e diretti dal maestro Donato Semeraro. Tra esibizioni in piazza Garibaldi e suggestive parate in via San Quirico, il pubblico potrà assistere a un melting pot culturale fatto di ritmi, tradizioni e coreografie che superano i confini nazionali.

La manifestazione si inserisce nel ricco calendario culturale estivo della città e coincide con la 34ª festa dell’AVIS e il 17º Memorial “Gino Bernardi”, confermando il legame tra musica, solidarietà e memoria. Il Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria” è reso possibile grazie all’impegno dell’associazione musicale “Città di Cisternino”, al sostegno del Comune di Cisternino, al patrocinio della Regione Puglia e Intesa Sanpaolo.

27° Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria”

La serata inaugurale si aprirà giovedì 24 luglio, alle ore 21.00 in piazza Garibaldi, con l’esibizione della Junior Band AMC e dell’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi” di Cisternino. Una vera e propria festa di giovani talenti locali. Venerdì 25 luglio la tradizionale sfilata delle bande sfilerà lungo via San Quirico. Ad accompagnarla un suggestivo corteo di auto d’epoca del club Vecchie Passioni, per poi confluire in piazza Garibaldi. Tra gli ospiti di rilievo, la Grande Orchestra di Fiati di Zlín (Repubblica Ceca), la Banda Municipal di Lleida (Spagna), il Corpo Bandistico “Il Pentagramma” di Vizzini (CT), la Banda Musicale “Fabrizio Caroso” di Sermoneta (LT), le Majorettes di Mohelnice (Repubblica Ceca) e la Kleintje Pils dall’Olanda. Un ricco mosaico culturale che si esprime in un corteo unico nel suo genere, dove la musica racconta storie e tradizioni di tutta Europa.

La serata proseguirà con il concerto del Gomalan Brass Quintet, tra i più prestigiosi quintetti d’ottoni italiani e europei, noto per i suoi spettacoli di altissima qualità, capaci di spaziare dal Rinascimento alla musica contemporanea, fino alla leggera.

Ospiti internazionali e il gran finale con Antonella Ruggiero

Sabato 26 luglio sarà la volta del grande concerto dedicato agli ospiti internazionali. Piazza Garibaldi si trasformerà in una grande arena europea della musica bandistica. Il gran finale è previsto per domenica 27 luglio alle ore 21.00, con un suggestivo concerto diffuso per le vie del centro storico. Protagoniste saranno tutte le bande ospiti in una vera e propria festa di suoni per le vie di uno dei borghi più belli d’Italia. Sul palco principale di piazza Garibaldi, l’evento clou: l’esibizione della voce unica e raffinata di Antonella Ruggiero. La storica frontwoman dei Matia Bazar proporrà un repertorio ampio e versatile. Spazierà dalla musica sacra alla lirica, fino a contaminazioni contemporanee ed extraeuropee, regalando al pubblico un’esperienza musicale di altissimo livello.

Quattro giorni in cui la Valle d’Itria si conferma cuore pulsante della musica europea. Appassionati e turisti potranno vivere la magia di un festival che è molto più di una semplice rassegna musicale. È un ponte culturale tra popoli, un incontro di storie e melodie che fanno di Cisternino la capitale europea della musica bandistica.