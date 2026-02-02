Contest “PA OK!”, Regione Puglia premiata come eccellenza dell’innovazione

2 minuti per la lettura

La Regione Puglia vince il contest “PA OK!” con la strategia #mareAsinistra, eccellenza nazionale nell’attrazione di talenti e innovazione amministrativa.

BARI – La Regione Puglia è stata premiata per la Strategia regionale di attrazione e valorizzazione dei talenti #mareAsinistra nell’ambito del Contest “PA OK! Insieme per creare valore pubblico“, iniziativa promossa dal Dipartimento della Funzione pubblica e realizzata da Formez, con il contributo scientifico della SDA Bocconi School of Management, che valorizza le migliori esperienze di innovazione realizzate dalle pubbliche amministrazioni.

CONTEST “PA OK!”, IL RICONOSCIMENTO NAZIONALE ALLA REGIONE PUGLIA: LA PREMIAZIONE A ROMA

Nel corso della cerimonia di premiazione, svoltasi presso il Mercato Centrale – Spazio fare di Roma lo scorso 29 gennaio, il progetto della Regione Puglia in materia di attrazione e valorizzazione dei talenti ha ottenuto la menzione di “Finalista Premio PA OK!” nell’ambito dell’area tematica Lavoro e Sviluppo Economico, a riconoscimento del percorso intrapreso e della qualità dell’iniziativa presentata. «Questo riconoscimento premia una Regione Puglia che investe su lavoro di qualità, innovazione e semplificazione amministrativa – ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Eugenio Di Sciascio -. Attrarre, trattenere e valorizzare i talenti è la strategia migliore per far crescere il territorio, e la Regione in questo ha un ruolo decisivo».

Selezionato tra i settanta finalisti del contest, il progetto #mareAsinistra, presentato dalla Regione Puglia, è come esempio di miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia. Ma anche della qualità dei servizi (interni ed esterni) in grado di produrre risultati misurabili e tangibili per cittadini/utenti, imprese e dipendenti.

GLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA #MAREASINISTRA

Attraverso #mareAsinistra, infatti, la Regione Puglia promuove politiche volte al rafforzamento delle competenze, alla valorizzazione del capitale umano e all’innovazione organizzativa, con particolare attenzione ai giovani, ai talenti tecnologici e creativi, ai pugliesi di ritorno e ai nuovi profili professionali ad alta qualificazione. L’obiettivo è rendere la Puglia un territorio di accoglienza e opportunità, capace di attrarre e trattenere talenti, sostenere la ricerca e l’innovazione e coinvolgere università, istituzioni, imprese e investitori.

AMBITI STRATEGICI E ORIZZONTE 2030

Le progettualità si collocano all’interno di ambiti strategici per la modernizzazione della pubblica amministrazione e per lo sviluppo regionale. Tra cui efficientamento energetico, sostenibilità e transizione ecologica, digitalizzazione, innovazione sociale, inclusione, innovazione gestionale e semplificazione amministrativa, in coerenza con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3). La strategia #mareAsinistra si configura inoltre come strumento di indirizzo e di connessione, con orizzonte 2030. Tra le principali programmazioni regionali, nazionali ed europee, promuovendo un approccio integrato allo sviluppo e alla creazione di valore pubblico.

VALORE PUBBLICO E MODERNIZZAZIONE DELLA PA

Il Premio “PA OK!” nasce con l’obiettivo di far emergere e mettere in rete le pratiche più innovative della pubblica amministrazione. Favorendo la diffusione di modelli organizzativi orientati ai risultati, al miglioramento continuo e alla creazione di valore pubblico.