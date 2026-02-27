Crac Popolare di Bari, Procura: «Bilancio fasullo»

2 minuti per la lettura

Popolare Bari, nel processo per falso in bilancio, il procuratore Roberto Rossi accusa gli ex vertici Jacobini: bilancio falsificato dal 2014, crac da 1,144 miliardi coperto da 70mila azionisti e Stato. Requisitoria in corso sul caso PopBari, oggi BdM

BARI– Il procuratore capo Roberto Rossi ha aperto la requisitoria nel processo per falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza contro Marco e Gianluca Jacobini, ex presidente e vicedirettore generale della Banca Popolare di Bari (oggi Banca del Mezzogiorno). L’intervento dei commissari di Banca d’Italia ha rivelato un “bilancio fasullo” che nascondeva un crac finanziario ripagato per 1 miliardo e 144 milioni di euro da circa 70mila azionisti – che hanno perso tutto «con la loro carne e il loro sangue» – e dall’Erario.

CRAC POPOLARE BARI, I DETTAGLI DELLA REQUISITORIA



La Procura, rappresentata da Rossi insieme ai pm Savina Toscani, Luisiana Di Vittorio e Federico Perrone Capano, ha descritto una falsificazione sistematica dei bilanci almeno dal 2014, creando «un’apparenza di buona salute davanti a una “situazione di sfascio».

Documenti interni mostravano la banca in default da anni, mentre la comunicazione esterna era “falsa e ambigua”, ingannando azionisti e risparmiatori che versarono somme poi perse in azioni. La requisitoria, su una memoria di oltre 3.000 pagine, durerà più udienze.

LE ORIGINI DEL PROCESSO



Il procedimento deriva dall’inchiesta sul crac PopBari, commissariata nel 2019 con un buco di circa 2 miliardi di euro: la posizione dei Jacobini fu stralciata per questi reati, portando a giudizio immediato. L’accusa evidenzia crediti inesigibili per 715 milioni di euro occultati, con una gestione “come una masseria”, inefficiente e senza controllo sui costi, come testimoniato da un ispettore di Banca d’Italia.

CASO POPOLARE DI BARI, LE CONSEGUENZE IN PUGLIA

Il caso PopBari ha devastato migliaia di risparmiatori pugliesi e meridionali, con azioni azzerate e interventi statali. Il processo, tra i più rilevanti per la cronaca barese, continua a tenere banco nei tribunali, con possibili richieste di condanna al termine della maratona accusatoria