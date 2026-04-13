Puglia, incontro Urso-Decaro a Vinitaly: focus su vino e dossier industriali

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Al Vinitaly incontro tra il ministro delle Imprese Urso e il governatore della Puglia Decaro sui principali dossier del territorio

BARI – Dopo i confronti con i governatori Stefani, Proietti e Occhiuto, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, ha incontrato al Vinitaly, presso lo stand della Regione Puglia, il presidente Antonio Decaro. Al centro del confronto tra il ministro e il governatore i principali dossier industriali del territorio, da Taranto a Statte, da Brindisi a Gioia del Colle.

Nel corso del colloquio – si legge nella nota – si è discusso anche delle prospettive di crescita del settore vitivinicolo pugliese, sempre più protagonista sui mercati nazionali e internazionali e asset del sistema produttivo nazionale.