Minaccia di morte la ex pugliese e fugge. Arrestato in Spagna

1 minuto per la lettura

Aveva minacciato di ammazzare la donna con cui aveva intrapreso una relazione virtuale, una 30enne pugliese che, dopo aver subito persecuzioni aveva deciso di troncare la relazione.

L’uomo, un 31enne di origini marocchine ma residente a Reggio Emilia, ricercato in Italia per stalking, è stato arrestato in Spagna, dove era fuggito. È stato arrestato grazie a un mandato di cattura europeo, emesso dal Giudice per le indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica di Bari.

La relazione con la donna pugliese, era cominciata nel febbraio 2021. Prima attraverso scambio di chat, poi alcuni incontri in Emilia Romagna. Ma l’atteggiamento dell’uomo in poco tempo era diventato aggressivo, fino a degenerare in atti propriamente persecutori e minacce.

L’incubo per la 30enne è finito quando la procura della Repubblica di Bari, che ha coordinato le indagini svolte dalla Squadra Mobile, ha chiesto e ottenuto che, nei confronti dell’uomo, fosse emessa una misura cautelare. L’uomo, però, era riuscito a fuggire. La sua latitanza era stata dichiarata nell’ottobre 2021. Il trentenne verrà ora ritrasferito in Italia.

Già nel 2018 l’uomo si era reso responsabile di un episodio simile: dopo aver conosciuto una donna emiliana in chat, era arrivato a vere e vere e proprie aggressioni fisiche, pubblicando anche on line foto intime della donna, per costringerla a tornare con lui.