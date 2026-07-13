Impresa mafiosa e riciclaggio con slot machine, in Puglia oltre 100 indagati

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Oltre 100 gli indagati in Puglia nell’inchiesta della procura di Bari che ha scoperto un’impresa mafiosa di riciclaggio con slot machine

BARI – Un’impresa mafiosa” che avrebbe usato slot machine e macchinette da gioco per riciclare denaro. È quanto scoperto dai militari della Guardia di Finanza che hanno eseguito questa mattina (13 luglio 2026) 23 misure cautelari personali a carico di altrettante persone residenti nelle province di Bari, Barletta – Andria – Trani, Brindisi, Taranto e Roma. Per questi soggetti, anche il sequestro di beni per oltre 60 milioni di euro.

Oltre 100 indagati per il reato di impresa mafiosa e riciclaggio nel settore dei congegni elettronici da intrattenimento nell’inchiesta della Procura di Bari.

Dalle 10:30 di oggi, nella Procura di Bari, la conferenza stampa per fornire ulteriori dettagli sull’operazione. A questa parteciperanno il capo della procura barese, Roberto Rossi, il comandante provinciale della guardia di finanza di Bari, il generale Pasquale Russo e il comandante dello Scico, il Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, il generale Antonio Nicola Quintavalle Cecere.