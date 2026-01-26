Bari, incendio nel parcheggio di una chiesa: distrutte tre ambulanze

1 minuto per la lettura

Al rione San Paolo di Bari, un incendio ha distrutto tre ambulanze nel parcheggio di una chiesa. Indaga la Polizia.

BARI – Una notte questa trascorsa del 26 gennaio 2026 di fuoco e paura ha scosso il cuore del Rione San Paolo. Intorno alla mezzanotte scorsa, un violento incendio è divampato nell’area di sosta della parrocchia dedicata a San Gabriele dell’Addolorata, riducendo in cenere tre ambulanze che erano parcheggiate nel piazzale della chiesa. Il rogo, alimentato rapidamente dai materiali infiammabili a bordo dei mezzi di soccorso, ha sprigionato fiamme altissime che hanno danneggiato seriamente anche la recinzione perimetrale e alcune strutture attigue. Il rischio che l’incendio potesse propagarsi all’edificio sacro è stato elevatissimo: solo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che l’immobile venisse intaccato.

Per domare l’incendio sono state necessarie due squadre del comando provinciale, supportate da un’autobotte e da un carro aria per la ricarica delle bombole d’ossigeno. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate diverse ore.

INDAGINI IN CORSO A BARI SULL’INCENDIO CHE HA DISTRUTTO LE AMBULANZE: SI CERCA LA MATRICE DEL ROGO

Sulla vicenda aleggia l’ombra del dolo, sebbene al momento nessuna pista sia esclusa. Gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato i primi rilievi e stanno lavorando per accertare l’esatta origine delle fiamme. Sotto la lente degli inquirenti potrebbero finire le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per verificare la presenza di persone sospette nei pressi della parrocchia poco prima che divampasse il rogo. Resta il pesante danno per il servizio di emergenza locale, privato in un colpo solo di tre mezzi fondamentali per l’assistenza ai cittadini.