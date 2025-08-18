Calabria e Puglia, tornano al lavoro gli operai della Minox

1 minuto per la lettura

Tornano al lavoro gli operai della Minox: «È stato emozionante. Siamo davvero tutti felici» racconta Vincenzo Copeta, portavoce dei colleghi.

MINERVINO MURGE (BARLETTA-ANDRIA-TRANI) – Il rumore dei macchinari, le maglie bagnate di sudore e i sorrisi di chi sa di avercela fatta., Dopo 56 giorni di presidio davanti alla fabbrica, i lavoratori della Minox sono ritornati alle loro postazioni. La storica azienda che produce contenitori in acciaio inox per alimenti, con filiali in Puglia e Calabria, era stata colpita da una sentenza di fallimento del Tribunale di Lamezia Terme, sfociata il 20 giugno in ingiunzioni di licenziamento. Per tre mesi, 25 operai in Puglia e 12 in Calabria erano rimasti senza stipendio e senza tutele, presidiano instancabilmente la fabbrica, in segno di protesta e di speranza.

«È stato emozionante tornare a lavoro: siamo davvero tutti felici», racconta Vincenzo Copeta, portavoce dei colleghi durante i momenti più difficili. «Speriamo che il tavolo Sepac in Regione possa aiutarci a recuperare le somme perdute», aggiunge, mentre descrive il ritorno alle routine quotidiane: ognuno al proprio armadietto, con la propria maglia, come se nulla fosse accaduto.

Ad accompagnare la ripresa della produzione un momento simbolico in provincia di BAT: una benedizione impartita da don Peppino Balice, parroco della chiesa dedicata alla Madonna del Sabato. Nel capannone della periferia del paese, i macchinari hanno ripreso a girare, simbolo tangibile di una comunità che torna a respirare dignità e speranza. «La ripresa della produzione è un dono grandissimo, che restituisce dignità e giustizia a chi lavora per la propria famiglia e per la comunità di Minervino», commenta la sindaca Lalla Mancini. Dopo 56 giorni di incertezza e resistenza, la Minox torna a vivere: il capannone riprende a pulsare con la fatica e l’impegno dei suoi operai, e con la speranza di un futuro più stabile per tutti.