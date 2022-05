Coronavirus in Puglia, altri 1209 casi e 4 morti

1 minuto per la lettura

Coronavirus in Puglia, nelle ultime 24 ore in regione si sono registrati 1.209 nuovi casi su 9.166 tamponi effettuati. Purtroppo altre 4 vittime.

I casi sono così distribuiti: 431 in provincia di Bari, 64 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 140 in quella di Brindisi, 134 in provincia di Foggia, 279 in provincia di Lecce, 147 in provincia di Taranto. A questi si aggiungono 9 residenti fuori regione e 5 di provincia in via di definizione.

Attualmente sono 93.689 le persone positive, 526 sono ricoverate in area non critica e 25 in terapia intensiva. Complessivamente dall’inizio dell’emergenza i casi totali sono 1.092.617 a fronte di 10.718.303 test eseguiti, 990.575 sono le persone guarite e 8.353 quelle decedute.