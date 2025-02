BIT Milano, presentato il progetto “La Via Jonica-Land for All”

2 minuti per la lettura

Presentato alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano il progetto “La Via Jonica-Land for All”. Un cammino di 341 km tra mare e natura, accessibile a tutti.

Un nuovo percorso turistico si affaccia nel panorama dell’accessibilità: “La Via Jonica-Land for All”, il primo cammino accessibile e multiprodotto del Sud Italia, è stato ufficialmente presentato alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano.

Presentato alla BIT il progetto “La Via Jonica-Land for All”

Il progetto rientra tra i sette programmi di rete finanziati dalla Regione Puglia attraverso il progetto “C.Os.T.A. (Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile)”, che mira a rendere la Puglia una destinazione senza barriere. Un’iniziativa ambiziosa che coniuga natura, cultura e inclusione, offrendo un’esperienza immersiva lungo un percorso di 341 chilometri, attraversando territori di straordinaria bellezza tra la Murgia e il Salento.

Un cammino tra storia, paesaggio e accoglienza inclusiva

Il tracciato della Via Jonica si snoda tra i comuni di Ginosa, Laterza, Crispiano, Taranto, Pulsano, Lizzano e Manduria, valorizzando la costa e l’entroterra pugliese con le sue gravine, macchia mediterranea, uliveti e vigneti. L’obiettivo del progetto è quello di garantire un’accoglienza qualificata e accessibile, permettendo a tutti – indipendentemente dalle proprie esigenze motorie o sensoriali – di vivere un’esperienza autentica e immersiva.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato figure chiave del turismo regionale, tra cui Andrea Polimeno e Floriana Guida, presidente e vicepresidente dell’ente capofila “Naturalmente a Sud”, l’Assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane, il Direttore del Dipartimento Cultura e Turismo Aldo Patruno, oltre a sindaci e amministratori dei comuni coinvolti.

Turismo accessibile: una sfida e un’opportunità per la Puglia

La Via Jonica del Cammino Materano si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione del turismo accessibile in Puglia. Garantire un’offerta turistica inclusiva significa non solo abbattere barriere architettoniche, ma anche creare reti di ospitalità e servizi adatti a tutti, valorizzando un patrimonio naturalistico e culturale unico.

«La Via Jonica del Cammino Materano, da Finibus Terrae a Matera, punta tutto – come precisa una nota – sulla linea di costa e la docilità dell’entroterra: un cammino di 341 chilometri tra il blu del mare e il verde di vigneti, uliveti, zone umide, macchia mediterranea e gravine».

La Regione Puglia, attraverso iniziative come questa, si conferma all’avanguardia nel turismo sostenibile e inclusivo, puntando a posizionarsi come modello di riferimento nel panorama nazionale ed europeo. L’auspicio è che “La Via Jonica-Land for All” diventi non solo un percorso di viaggio, ma anche un simbolo di integrazione, accessibilità e sviluppo territoriale, in cui la bellezza del paesaggio si sposa con l’accoglienza senza limiti.